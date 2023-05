4. Liga, Gruppe 5 Olcay Gönültas führt Sarajevo 92 mit drei Toren zum Sieg gegen Jedinstvo SG Sarajevo 92 behielt im Spiel gegen Jedinstvo SG am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 11:1.

Jedinstvo SG erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Abdelwahad Zangane ging das Team in der 5. Minute in Führung. Gleichstand stellte Olcay Gönültas durch seinen Treffer für Sarajevo 92 in der 16. Minute her.

Danach drehte Sarajevo 92 auf. Das Team schoss ab der 18. Minute noch zehn weitere Tore, während Jedinstvo SG kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 11:1.

Matchwinner für Sarajevo 92 war Olcay Gönültas, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Sarajevo 92 waren: Haris Hadziric (2 Treffer), Alessio Arena (2 Treffer), Zijad Mujkic (1 Treffer), Yanik Zimmermann (1 Treffer), Sabir Ademi (1 Treffer) und Elmas Kalabic (1 Treffe.) einziger Torschütze für Jedinstvo SG war: Abdelwahad Zangane (1 Treffer).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Sarajevo 92 ist die beste der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.6 Mal pro Partie.

Die Abwehr von Jedinstvo SG kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 3.6 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 14 Spielen, in denen die Defensive 51 Tore hinnehmen musste (Rang 9).

Sarajevo 92 rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 35 Punkte bedeuten Rang 2. Sarajevo 92 hat bisher elfmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Sarajevo 92 spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC St. Otmar 1a (Platz 6). Die Partie findet am 4. Juni statt (11.00 Uhr, Lerchenfeld, St. Gallen).

Für Jedinstvo SG hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 7. Für Jedinstvo SG war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Jedinstvo SG trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Gossau 3 (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am Mittwoch (24. Mai) statt (20.00 Uhr, Buechenwald, Gossau).

Telegramm: FC Sarajevo 92 92 1 - FK Jedinstvo SG 1 11:1 (7:1) - Gründenmoos, St. Gallen – Tore: 5. Abdelwahad Zangane 0:1. 16. Olcay Gönültas 1:1. 18. Alessio Arena 2:1. 26. Elmas Kalabic 3:1. 28. Sabir Ademi 4:1. 34. Alessio Arena 5:1. 36. Olcay Gönültas 6:1. 39. Olcay Gönültas 7:1. 59. Zijad Mujkic 8:1. 75. Haris Hadziric 9:1. 84. Haris Hadziric 10:1. 90. Yanik Zimmermann 11:1. – Sarajevo: Emrah Masovic, Davud Rastoder, Belmin Avdic, Enes Mujic, Yanik Zimmermann, Elmas Kalabic, Olcay Gönültas, Sabir Ademi, Diego Diethelm, Haris Hadziric, Alessio Arena. – Jedinstvo SG: Ostoja Stankovic, Valentino Mladenovic, Goran Mitic, Predrag Gasic, Aleksandar Simonovic, Nikola Cvitkovac, Altin Selmanaj, Spase Kocev, Maxamed Xuseen Ceydrus, Mihailo Laketic, Abdelwahad Zangane. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

