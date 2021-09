3. Liga, Gruppe 2 Ogün Hot schiesst Diepoldsau-Schmitter mit drei Treffern zum Sieg gegen Altstätten Sieg für Diepoldsau-Schmitter: Gegen Altstätten gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:2.

(chm)

Diepoldsau-Schmitter ging bis in die 28. Minute mit 2:0 in Führung. Es trafen: Ogün Hot in der 25. Minute und Ogün Hot in der 28. Minute. Allerdings schaffte Altstätten in der 46. Minute den Anschlusstreffer (Kevin Steiger) und in der 72. Minute den Ausgleich (Kevin Steiger). Der Siegtreffer fiel in der 79. Minute durch Ogün Hot.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Diepoldsau-Schmitter sah David Jevtic (76.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Diepoldsau-Schmitter weitere vier gelbe Karten. Altstätten kassierte vier gelbe Karten.

Dass Diepoldsau-Schmitter viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen fünf Spielen hat Diepoldsau-Schmitter durchschnittlich 3.2 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 6 mit durchschnittlich 2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Diepoldsau-Schmitter machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 4. Diepoldsau-Schmitter hat bisher dreimal gewonnen und zweimal verloren.

Als nächstes trifft Diepoldsau-Schmitter auswärts mit USV Eschen/Mauren 2 (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 2. Oktober statt (19.15 Uhr, Sportpark Eschen, Eschen).

Mit der Niederlage rückt Altstätten in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit zehn Punkten neu Platz 3. Nach zwei Siegen in Serie verliert Altstätten erstmals wieder.

Altstätten spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Triesen 1 (Rang 9). Das Spiel findet am 3. Oktober statt (14.00 Uhr, GESA, Altstätten).

Telegramm: FC Diepoldsau-Schmitter 1 - FC Altstätten 1 3:2 (2:0) - Rheinauen, Diepoldsau-Schmitter – Tore: 25. Ogün Hot 1:0. 28. Ogün Hot 2:0. 46. Kevin Steiger 2:1. 72. Kevin Steiger 2:2. 79. Ogün Hot 3:2. – Diepoldsau: Reto Besserer, Kimi Metzler, Sandro Sonderegger, Wilhelm Durot, Elija Holenstein, Esmir Shajnoski, Tamer Özcan, Marc Gröber, Cyril Dietsche, David Jevtic, Ogün Hot. – Altstätten: Mirel Eugster, Loris Liiro Peluso, Rafael Bucheli, Simon Lichtenstern, Maurin Brülisauer, Fisnik Berisha, Tobia Walt, Kevin Steiger, Neil Eugster, Mergim Osmani, Sahin Irisme. – Verwarnungen: 22. Tobia Walt, 38. Sandro Sonderegger, 52. Rafael Bucheli, 64. Mergim Osmani, 65. Kevin Steiger, 68. David Jevtic, 69. Tamer Özcan, 95. Esmir Shajnoski – Ausschluss: 76. David Jevtic.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Diepoldsau-Schmitter 1 - FC Altstätten 1 3:2, FC Rheineck 1 - FC Rüthi 1 4:2

Tabelle: 1. FC Staad 1 4 Spiele/10 Punkte (16:1). 2. FC Buchs 1 4/10 (11:3), 3. FC Altstätten 1 5/10 (11:8), 4. FC Diepoldsau-Schmitter 1 5/9 (16:10), 5. FC Schaan 1 5/9 (13:7), 6. FC Rebstein 1 4/7 (5:6), 7. FC Rüthi 1 5/6 (9:13), 8. FC Triesenberg 1 4/4 (4:8), 9. FC Triesen 1 5/4 (11:15), 10. USV Eschen/Mauren 2 4/3 (5:16), 11. FC Widnau 2 4/3 (8:16), 12. FC Rheineck 1 5/3 (7:13).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2021 15:04 Uhr.