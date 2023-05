3. Liga, Gruppe 3 Niederwil siegt nach vier Niederlagen – Justin Labhart Gianin trifft dreimal Erfolgserlebnis für Niederwil: Nach vier Niederlagen in Serie siegt das Team am Samstag auswärts gegen Neukirch-Egnach 4:2.

Justin Labhart Gianin eröffnete in der 12. Minute das Skore, als er für Niederwil das 1:0 markierte. Jamie Albrecht sorgte in der 38. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Niederwil. Dank dem Treffer von Joel Haltinner (59.) reduzierte sich der Rückstand für Neukirch-Egnach auf ein Tor (1:2).

Niederwil baute die Führung in der 65. Minute (Justin Labhart Gianin) weiter aus (3:1). Erneut Justin Labhart Gianin traf in der 70. Minute auch zum 4:1 für Niederwil. Den Schlussstand stellte Rico Ziegler in der 72. Minute her, als er für Neukirch-Egnach auf 2:4 verkürzte. Der Treffer fiel mittels Penalty.

Bei Niederwil erhielten Aaron Stettler (23.) und Justin Labhart Gianin (60.) eine gelbe Karte. Bei Neukirch-Egnach erhielten Robin Züger (89.) und Francesco Held (93.) eine gelbe Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Niederwil nicht verändert. Das Team liegt mit 25 Punkten auf Rang 8. Niederwil hat bisher achtmal gewonnen, zehnmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Niederwil spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Gossau 2 (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 27. Mai (17.00 Uhr, Schule Niederwil, Niederwil).

Für Neukirch-Egnach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 29 Punkten auf Rang 6. Für Neukirch-Egnach war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Neukirch-Egnach auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Staad 1 (Platz 7) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 29. Mai (15.00 Uhr, Bützel, Staad).

Telegramm: FC Neukirch-Egnach 1 - FC Niederwil 1 2:4 (0:2) - Rietzelg, Neukirch – Tore: 12. Justin Labhart Gianin 0:1. 38. Jamie Albrecht 0:2. 59. Joel Haltinner 1:2. 65. Justin Labhart Gianin 1:3. 70. Justin Labhart Gianin 1:4. 72. Rico Ziegler (Penalty) 2:4. – Neukirch-Egnach: Mattia Jabornik, Silvan Oswald, Jan Schröder, Adriano Martino, Rico Ziegler, Andrin Moser, Noah Altherr, Loris Schwitzer, Ramon Klarer, Marco Vogt, Mirco Moser. – Niederwil: Leandro Dürr, Cyrill Manser, Silvan Nigg, Jonas Thaler, Jonas Züger, Robin Kuratli, Adrian Kaufmann, Aaron Stettler, Jamie Albrecht, Rico Wick, Justin Labhart Gianin. – Verwarnungen: 23. Aaron Stettler, 60. Justin Labhart Gianin, 89. Robin Züger, 93. Francesco Held.

