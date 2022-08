3. Liga, Gruppe 3 Niederwil gewinnt auch zweites Spiel, erneute Niederlage für Abtwil Niederwil behielt im Spiel gegen Abtwil am Dienstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:3.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Leander Zingg für Niederwil. In der 9. Minute traf er zum 1:0. Abtwil glich in der 23. Minute durch Kevin Kläger aus. Michael Keller traf in der 45. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Niederwil.

Nur vier Minute später traf Michael Keller erneut, so dass es in der 49. Minute 3:1 für Niederwil hiess. Niederwil erhöhte in der 57. Minute seine Führung durch Leander Zingg weiter auf 4:1. Es war ein Elfmeter In der 70. Minute verkleinerte Silvan Fässler den Rückstand von Abtwil auf 2:4. In der Schlussphase kam Abtwil noch auf 3:4 heran. Eischwar Rasiah war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 93. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Abtwil erhielten Eischwar Rasiah (37.) und Manuel Eigenmann (56.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Niederwil, Jonas Thaler (46.) kassierte sie.

Nach dem zweiten Spiel steht Niederwil auf dem ersten Rang. Als nächstes tritt Niederwil in einem Heimspiel gegen das drittplatzierte Team FC Romanshorn 2 zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (3. September) (17.00 Uhr, Schule Niederwil, Niederwil).

In der Tabelle steht Abtwil nach dem zweiten Spiel auf Rang 11. Abtwil tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Staad 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am Samstag (3. September) statt (17.15 Uhr, Bützel, Staad).

Telegramm: FC Abtwil-Engelburg 2 - FC Niederwil 1 3:4 (1:2) - Spiserwies, Abtwil – Tore: 9. Leander Zingg 0:1. 23. Kevin Kläger 1:1. 45. Michael Keller 1:2. 49. Michael Keller 1:3. 57. Leander Zingg (Penalty) 1:4.70. Silvan Fässler 2:4. 93. Eischwar Rasiah 3:4. – Abtwil: Yannick Fey, Micha Koch, Manuel Eigenmann, Christian Ammann, Matthias Müller, Livio Lamorte, Felix Kunzmann, Patrick Jenni, Eischwar Rasiah, Berkay Oeztürk, Kevin Kläger. – Niederwil: Sandro Färber, Cyrill Manser, Silvan Nigg, Aaron Stettler, Jonas Thaler, Timo Eugster, Justin Labhart Gianin, Rico Wick, Jamie Albrecht, Noah Scheiwiller, Leander Zingg. – Verwarnungen: 37. Eischwar Rasiah, 46. Jonas Thaler, 56. Manuel Eigenmann.

