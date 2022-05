4. Liga, Gruppe 7 Niederstetten verliert gegen Seriensieger Frauenfeld Frauenfeld reiht Sieg an Sieg: Gegen Niederstetten hat das Team am Sonntag bereits den fünften Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:0

(chm)

In der 8. Minute war es an Entoni Uka, Frauenfeld 1:0 in Führung zu bringen. Leonit Ahmeti erhöhte in der 65. Minute zur 2:0-Führung für Frauenfeld. Wiederum Leonit Ahmeti erhöhte in der 91. Minute auf 3:0 für Frauenfeld.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Frauenfeld sah Gjef Uka (76.) die rote Karte. Gelb erhielt Gjef Uka (69.). Eine Verwarnung gab es für Niederstetten, nämlich für Roger Gämperli (2.).

Die Offensive von Frauenfeld hat bislang häufig überzeugt: In zwölf Spielen hat sie total 37 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.6 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 7 mit durchschnittlich 2.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Frauenfeld. Das Team liegt mit 18 Punkten auf Rang 4. Frauenfeld hat bisher sechsmal gewonnen und sechsmal verloren.

Frauenfeld spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Pfyn 1 (Platz 8). Das Spiel findet am 7. Mai statt (18.00 Uhr, Obere Wiide, Pfyn).

Für Niederstetten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 7. Niederstetten hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Niederstetten daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Wängi 2 (Platz 6) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (17.00 Uhr, Rehwiese, Niederstetten).

Telegramm: FC Frauenfeld 3 - FC Niederstetten 1 3:0 (1:0) - Kleine Allmend, Frauenfeld – Tore: 8. Entoni Uka 1:0. 65. Leonit Ahmeti 2:0. 91. Leonit Ahmeti 3:0. – Frauenfeld: Alessandro Medugno, Loris Uka, David Nuaj, Denis Lopes Gomes, Glorian Uka, Gabriel Gegaj, Besim Kadriu, Nikolla Gegaj, Entoni Uka, Johanes Uka, Gjef Uka. – Niederstetten: Marco Forrer, Robin Broger, Roger Gämperli, Severin Weber, Jonas Wirth, Rafael Alexandre Oliveira Carvalho, Cedric Von Dach, Simon Wagner, Sylwester Elwis Bielicki, Christopher Buchmann, David Stettler. – Verwarnungen: 2. Roger Gämperli, 69. Gjef Uka – Ausschluss: 76. Gjef Uka.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 7:

