4. Liga, Gruppe 7 Niederstetten verliert gegen Seriensieger Ebnat-Kappel Ebnat-Kappel reiht Sieg an Sieg: Gegen Niederstetten hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:1

Ebnat-Kappel ging in der 8. Spielminute durch Lukas Romer in Führung, ehe Niederstetten in der 17. Minute (Noah Schlauri) der Ausgleich gelang. Marius Schwabe brachte Ebnat-Kappel 2:1 in Führung (21. Minute).

In der 37. Minute baute Jonas Diener den Vorsprung für Ebnat-Kappel auf zwei Tore aus (3:1). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Marco Giger in der 80. Minute, als er für Ebnat-Kappel zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Niederstetten für Sebastian Buchmann (18.) und Robin Broger (42.). Ebnat-Kappel behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

In der Tabelle liegt Ebnat-Kappel weiterhin auf Rang 1. Das Team hat neun Punkte. Ebnat-Kappel hat bisher immer gewonnen, nämlich dreimal.

Ebnat-Kappel spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Pfyn 1 (Platz 4). Diese Begegnung findet am Donnerstag (9. September) statt (20.15 Uhr, Obere Wiide, Pfyn).

Niederstetten rutscht in der Tabelle von Rang 5 auf 6. Das Team hat drei Punkte. Niederstetten hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Für Niederstetten geht es in einem Heimspiel gegen FC Wattwil Bunt 1929 2 (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 11. September statt (17.00 Uhr, Rehwiese, Niederstetten).

Telegramm: FC Ebnat-Kappel 1 - FC Niederstetten 1 4:1 (3:1) - Untersand, Ebnat – Tore: 8. Lukas Romer 1:0. 17. Noah Schlauri 1:1. 21. Marius Schwabe 2:1. 37. Jonas Diener 3:1. 80. Marco Giger 4:1. – Ebnatkappel: Mario Rohner, Yannis Tschumper, Basil Güttinger, Simon Götte, Dominic Aerne, Marlon Figaro, Marco Giger, Anes Zverotic, Jonas Diener, Lukas Romer, Marius Schwabe. – Niederstetten: Marcel Tellenbach, Robin Broger, Lukas Rüst, Sebastian Buchmann, Jonas Wirth, Noah Schlauri, Simon Wagner, Yves Von Dach, Elias Kern, Cedric Von Dach, David Stettler. – Verwarnungen: 18. Sebastian Buchmann, 42. Robin Broger.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 7: FC Pfyn 1 - FC Bazenheid 2 4:3, FC Ebnat-Kappel 1 - FC Niederstetten 1 4:1, FC Kirchberg 1 - FC Eschlikon 1 2:1

Tabelle: 1. FC Ebnat-Kappel 1 3 Spiele/9 Punkte (17:1). 2. FC Kirchberg 1 3/9 (10:4), 3. FC Bazenheid 2 3/6 (12:9), 4. FC Pfyn 1 3/6 (11:9), 5. FC Eschlikon 1 3/3 (8:6), 6. FC Niederstetten 1 3/3 (9:10), 7. FC Wängi 2 2/1 (4:5), 8. FC Wattwil Bunt 1929 2 2/1 (4:9), 9. FC Littenheid 1 2/0 (0:17), 10. FC Frauenfeld 3 2/0 (4:9).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 7 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.09.2021 23:57 Uhr.