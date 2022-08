4. Liga, Gruppe 7 Niederstetten und Wil spielen unentschieden im ersten Spiel Zum Saisonauftakt spielen Niederstetten und Wil 2:2 unentschieden.

(chm)

Das Skore eröffnete Michael Hertle in der 48. Minute. Er traf für Niederstetten zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Niederstetten stellte Sylwester Elwis Bielicki in Minute 59 her. Durch einen Doppelschlag rettete sich Wil noch einen Punkt. Can Turan Dugan erzielte in Minute 69 das 1:2. Nur neun Minuten später sorgte Jeton Rapuca für den Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Wil sah Adel Rozajac (86.) die rote Karte. Gelb erhielt Adel Rozajac (68.). Eine Verwarnung gab es für Niederstetten, nämlich für Lukas Rüst (81.).

Niederstetten liegt nach Spiel 1 auf Rang 4. Niederstetten spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Henau 2 (Rang 10). Zu diesem Spiel kommt es am 27. August (19.15 Uhr, Rüti, Henau).

In der Tabelle steht Wil nach dem ersten Spiel auf Rang 5. Wil spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Uzwil 3 (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 27. August (17.00 Uhr, Lidl Sportpark Bergholz, Wil).

Telegramm: FC Niederstetten 1 - FC Wil 1900 1 2:2 (0:0) - Rehwiese, Niederstetten – Tore: 48. Michael Hertle 1:0. 59. Sylwester Elwis Bielicki 2:0. 69. Can Turan Dugan 2:1. 78. Jeton Rapuca 2:2. – Niederstetten: Marco Forrer, Lars Wirth, Christian Staubli, Silas Zierhofer, Sebastian Buchmann, Michael Hertle, Alex Andres Ferrando, Sylwester Elwis Bielicki, Noah Schlauri, Yves Von Dach, David Stettler. – Wil: Alexander Wohlmuth, Raoul Matteo Memoli, Agron Vokraj, Livio De Giosa, Alessandro Mauriello, Alen Skrijelj, Albin Salihu, Adel Rozajac, Osman Celenk, Davide Scarlino, Jeton Rapuca. – Verwarnungen: 68. Adel Rozajac, 81. Lukas Rüst – Ausschluss: 86. Adel Rozajac.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 7:

Tabelle

