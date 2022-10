4. Liga, Gruppe 7 Niederstetten siegt nach vier Niederlagen Nach vier Niederlagen in Folge hat Niederstetten am Sonntag gegen Flawil einen Sieg feiern können. Das Team gewann auswärts 4:2.

(chm)

Das Skore eröffnete Michael Hertle in der 23. Minute. Er traf für Niederstetten zum 1:0. Christian Staubli sorgte in der 60. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Niederstetten. David Stettler baute in der 78. Minute die Führung für Niederstetten weiter aus (3:0).

In der 80. Minute verkleinerte Leonard Cakolli den Rückstand von Flawil auf 1:3. Der Anschlusstreffer für Flawil zum 2:3 kam in der 85. Minute. Verantwortlich dafür war Iwan Signer. In der 91. Minute erhöhte Michael Hertle auf 4:2 für Niederstetten.

Bei Niederstetten erhielten Andrin Dürig (43.) und Lars Wirth (80.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Flawil für David Metzger (27.) und Ricardo Manuel Rodrigues Duarte (61.).

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Niederstetten eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.8 pro Spiel. Das bedeutet, dass Niederstetten die achtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 6 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Flawil kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.6 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 7).

Niederstetten machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 6. Niederstetten hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Niederstetten spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Weinfelden-Bürglen 1b (Platz 9). Das Spiel findet am 29. Oktober statt (16.00 Uhr, Rehwiese, Niederstetten).

Flawil verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Für Flawil war es bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Flawil tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Ebnat-Kappel 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 29. Oktober statt (17.00 Uhr, Untersand, Ebnat).

Telegramm: FC Flawil 2 - FC Niederstetten 1 2:4 (0:1) - Schützenwiese, Flawil – Tore: 23. Michael Hertle 0:1. 60. Christian Staubli 0:2. 78. David Stettler 0:3. 80. Leonard Cakolli 1:3. 85. Iwan Signer 2:3. 91. Michael Hertle 2:4. – Flawil: Philipp Fakhoury, Remo Gebert, David Metzger, Sandro Gebert, Manuel Lauchenauer, Ramon Helbling, Florin Metzger, Iwan Signer, Denis Zurkic, Edon Demaj, Leonard Cakolli. – Niederstetten: Diego Gianforte, Lukas Rüst, Christian Staubli, Remo Allenspach, Sebastian Buchmann, Elias Kern, Andrin Dürig, Yves Von Dach, Michael Hertle, Christopher Buchmann, David Stettler. – Verwarnungen: 27. David Metzger, 43. Andrin Dürig, 61. Ricardo Manuel Rodrigues Duarte, 80. Lars Wirth.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 7:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.10.2022 20:31 Uhr.

