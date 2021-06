3. Liga, Gruppe 3 Neukirch-Egnach verliert gegen Seriensieger Taegerwilen Tägerwilen setzt seine Siegesserie auch gegen Neukirch-Egnach fort. Das 3:1 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Nino Arganese für Tägerwilen. In der 9. Minute traf er zum 1:0. In der 46. Minute baute Marco Eugster den Vorsprung für Tägerwilen auf zwei Tore aus (2:0). Neukirch-Egnach kam in der 82. Minute auf ein Tor heran, als Christian Ammann per Elfmeter zum 1:2 traf. Mit dem 3:1 für Tägerwilen schoss Riccardo Ditaranto das letzte Tor der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Tabellensituation hat sich für Tägerwilen nicht verändert. 23 Punkte bedeuten Rang 3. Für Tägerwilen ist es der vierte Sieg in Serie.

Für Tägerwilen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Für Neukirch-Egnach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 9. Neukirch-Egnach hat bisher zweimal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Neukirch-Egnach ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Telegramm: FC Neukirch-Egnach 1 - FC Tägerwilen 1 1:3 (0:2) - Rietzelg, Neukirch – Tore: 9. Nino Arganese 0:1. 46. Marco Eugster 0:2. 82. Christian Ammann (Penalty) 1:2.93. Riccardo Ditaranto 1:3. – Neukirch-Egnach: Mattia Jabornik, Manuel Huber, Marco Eberle, Ivan Breitenmoser, Joel Weibel, Sebastian Hasler, Silvan Gehrig, Lirim Mazreku, Adriano Martino, Pascal Allenspach, Michael Würth. – Taegerwilen: Luka Djordjevic, Andrea Weber, Pascal Geisselhardt, Andrejs Hermann, Tim Bommeli, Elmedin Pajaziti, Leon Steiger, Mario Uhler, Aziz Afkir, Nino Arganese, Marco Eugster. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: FC Neukirch-Egnach 1 - FC Tägerwilen 1 1:3, FC Weinfelden-Bürglen 1 - FC Bischofszell 1 0:1, FC Romanshorn 2 - FC Henau 1 1:4, FC Fortuna SG 1 - FC Zuzwil 1 0:5, FC Kreuzlingen 2 - SC Brühl 2 2:0, FC Wittenbach 1 - FC Besa 1 4:1

Tabelle: 1. FC Henau 1 11 Spiele/27 Punkte (36:18). 2. FC Bischofszell 1 11/26 (27:17), 3. FC Tägerwilen 1 11/23 (41:20), 4. FC Wittenbach 1 11/22 (25:15), 5. FC Zuzwil 1 11/19 (27:26), 6. SC Brühl 2 11/19 (26:20), 7. FC Kreuzlingen 2 11/18 (23:17), 8. FC Besa 1 11/11 (22:25), 9. FC Neukirch-Egnach 1 11/7 (16:24), 10. FC Romanshorn 2 11/6 (13:35), 11. FC Weinfelden-Bürglen 1 11/5 (17:24), 12. FC Fortuna SG 1 11/4 (18:50).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.06.2021 20:29 Uhr.