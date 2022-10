3. Liga, Gruppe 3 Neukirch-Egnach setzt Siegesserie auch gegen Teufen fort Neukirch-Egnach setzt seine Siegesserie auch gegen Teufen fort. Das 3:2 auswärts am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Neukirch-Egnach setzte sich in der ersten Halbzeit deutlich ab. Den Auftakt machte Ramon Klarer, der in der 3. Minute für Neukirch-Egnach zum 1:0 traf. Neukirch-Egnach baute die Führung in der 6. Minute (Pascal Allenspach) weiter aus (2:0). Neukirch-Egnach erhöhte in der 10. Minute seine Führung durch Adriano Martino weiter auf 3:0.

In der zweiten Halbzeit holte Teufen auf, kam aber nurmehr auf ein Tor heran. In der 80. Minute verkleinerte Fabrice Höhener den Rückstand von Teufen auf 1:3. In der Schlussphase kam Teufen noch auf 2:3 heran. Joshua Andraska war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 94. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Bei Neukirch-Egnach erhielten Ramon Klarer (20.), Adriano Martino (73.) und Marco Vogt (83.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Teufen erhielt: Steve Knechtle (25.)

Mit dem Sieg rückt Neukirch-Egnach um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 17 Punkten auf Rang 6. Für Neukirch-Egnach ist es der vierte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Neukirch-Egnach daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Wittenbach 1. Zu diesem Spiel kommt es am 5. November (17.00 Uhr, Rietzelg, Neukirch).

Nach der Niederlage büsst Teufen zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 16 Punkten auf Rang 7. Teufen hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Teufen tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Gossau 2 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 6. November statt (13.00 Uhr, Buechenwald, Gossau).

Telegramm: FC Teufen 1 - FC Neukirch-Egnach 1 2:3 (0:3) - Landhaus, Teufen – Tore: 3. Ramon Klarer 0:1. 6. Pascal Allenspach 0:2. 10. Adriano Martino 0:3. 80. Fabrice Höhener 1:3. 94. Joshua Andraska 2:3. – Teufen: Nicola Manser, Pascal Huber, Steve Knechtle, Jannik Marti, Claudio Fässler, Alessandro D Aloia, Mario Gygax, Luca Locher, Cyrill Rohner, Nico Weiler, Roman Neuländner. – Neukirch-Egnach: Raphael Fässler, Silvan Oswald, Adriano Martino, Jan Schröder, Andrin Moser, Ramon Klarer, Noel Brüschweiler, Rico Ziegler, Pascal Allenspach, Mirco Moser, Noah Altherr. – Verwarnungen: 20. Ramon Klarer, 25. Steve Knechtle, 73. Adriano Martino, 83. Marco Vogt.

