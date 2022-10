3. Liga, Gruppe 3 Neukirch-Egnach setzt Siegesserie auch gegen Staad fort Neukirch-Egnach reiht Sieg an Sieg: Gegen Staad hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:1

(chm)

Staad ging zunächst in der 14. Minute in Führung, als Gabriel Navarro zum 1:0 traf. In der 30. Minute gelang Neukirch-Egnach jedoch durch Rico Ziegler der Ausgleich. Noah Altherr brachte Neukirch-Egnach 2:1 in Führung (33. Minute). Per Penalty erhöhte Adriano Martino in der 49. Minute zum 3:1 für Neukirch-Egnach.

Im Spiel gab es total neun Karten. Bei Neukirch-Egnach sah Loris Schwitzer (75.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Neukirch-Egnach weitere sechs gelbe Karten. Bei Staad sah Luca Buschauer (26.) die rote Karte. Gelb erhielt Marco Morgante (48.).

Neukirch-Egnach bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 14 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Für Neukirch-Egnach ist es der dritte Sieg in Serie.

Für Neukirch-Egnach geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Teufen 1 (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 29. Oktober (18.30 Uhr, Landhaus, Teufen).

Für Staad hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 3. Für Staad war es bereits die dritte Niederlage in Serie. Staad verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Staad in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Gossau 2 (Platz 4) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 29. Oktober (15.00 Uhr, Bützel, Staad).

Telegramm: FC Neukirch-Egnach 1 - FC Staad 1 3:1 (3:1) - Rietzelg, Neukirch – Tore: 14. Gabriel Navarro 0:1. 30. Rico Ziegler 1:1. 33. Noah Altherr 2:1. 49. Adriano Martino (Penalty) 3:1. – Neukirch-Egnach: Benjamin Wüst, Adriano Martino, Loris Schwitzer, Noah Altherr, Jan Schröder, Ramon Klarer, Silvan Oswald, Rico Ziegler, Pascal Allenspach, Mirco Moser, Andrin Moser. – Staad: Luca Buschauer, Luca Grab, Semihcan Ceran, Zaid Lesfer, Mattia Morgante, Dario Mihajlovic, Marco Morgante, Andri Knellwolf, Gabriel Navarro, Hakan Ümit, Filip Zaric. – Verwarnungen: 15. Mischa Schoch, 47. Andrin Moser, 48. Marco Morgante, 70. Loris Schwitzer, 78. Rico Ziegler, 79. Marco Vogt, 82. Adriano Martino – Ausschlüsse: 26. Luca Buschauer, 75. Loris Schwitzer.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

