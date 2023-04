3. Liga, Gruppe 3 Neukirch-Egnach mit Sieg gegen Romanshorn Sieg für Neukirch-Egnach: Gegen Romanshorn gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:2.

Den Auftakt machte Fabian Züllig, der in der 5. Minute für Romanshorn zum 1:0 traf. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 22. Minute, als Andrin Moser für Neukirch-Egnach traf. In der 37. Minute war es an Joel Haltinner, Neukirch-Egnach 2:1 in Führung zu bringen.

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 72. Minute, als Fabian Züllig für Romanshorn traf. In der 73. Minute war es an Marco Vogt, Neukirch-Egnach 3:2 in Führung zu bringen. Das letzte Tor der Partie fiel in der 94. Minute, als Silvan Oswald für Neukirch-Egnach auf 4:2 erhöhte.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Romanshorn. Bei Neukirch-Egnach erhielten Silvan Gehrig (12.), Andrin Moser (67.) und Mischa Schoch (85.) eine gelbe Karte.

Die Abwehr von Romanshorn kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 33 Gegentore in zwölf Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.8 Toren pro Match (Rang 8).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Neukirch-Egnach. 20 Punkte bedeuten Rang 6. Neukirch-Egnach hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Neukirch-Egnach tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von SC Brühl SG 2 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am Mittwoch (5. April) statt (20.15 Uhr, Rietzelg, Neukirch).

Für Romanshorn hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 9. Romanshorn hat bisher zweimal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Romanshorn wartet im nächsten Spiel daheim das achtplatzierte Team FC Niederwil 1, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 15. April statt (17.00 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Telegramm: FC Neukirch-Egnach 1 - FC Romanshorn 2 4:2 (2:1) - Rietzelg, Neukirch – Tore: 5. Fabian Züllig 0:1. 22. Andrin Moser 1:1. 37. Joel Haltinner 2:1. 72. Fabian Züllig 2:2. 73. Marco Vogt 3:2. 94. Silvan Oswald 4:2. – Neukirch-Egnach: Benjamin Wüst, Silvan Gehrig, Jan Schröder, Noah Altherr, Silvan Oswald, Loris Schwitzer, Aaron Aerne, Andrin Moser, Francesco Held, Rico Ziegler, Joel Haltinner. – Romanshorn: Simon Koller, Gian Lieberherr, Florian Schefer, Alex Sallmann, Fabio Pfomann, Fabian Züllig, Julian Anthenien, Diego Huber, Silvan Lieberherr, Mike Lieberherr, Diogo Alexandre de Matos Marques. – Verwarnungen: 12. Silvan Gehrig, 25. Damian Koller, 50. Alex Sallmann, 63. Diego Huber, 67. Andrin Moser, 85. Mischa Schoch, 88. Mike Lieberherr.

