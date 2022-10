3. Liga, Gruppe 3 Neukirch-Egnach mit drei Punkten auswärts gegen Niederwil – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Neukirch-Egnach behielt im Spiel gegen Niederwil am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Rico Ziegler für Neukirch-Egnach. In der 3. Minute traf er zum 1:0. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 20. Minute, als Remo Kaufmann für Niederwil traf. Ramon Klarer brachte Neukirch-Egnach 2:1 in Führung (27. Minute).

Per Penalty erhöhte Adriano Martino in der 53. Minute zum 3:1 für Neukirch-Egnach. Michael Keller brachte Niederwil in der 76. Minute auf ein Tor heran. Das 2:3 blieb aber der Schlussstand.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Niederwil erhielten Justin Labhart Gianin (80.) und Rico Wick (86.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Neukirch-Egnach, nämlich für Rico Ziegler (53.).

Zahlreiche Gegentore sind für Niederwil ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3 Tore pro Partie (Rang 10).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Neukirch-Egnach. Elf Punkte bedeuten Rang 7. Neukirch-Egnach hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Neukirch-Egnach tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Staad 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 22. Oktober statt (17.00 Uhr, Rietzelg, Neukirch).

Mit der Niederlage rückt Niederwil in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit neun Punkten neu Platz 8. Für Niederwil war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Niederwil daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Wittenbach 1. Die Partie findet am Donnerstag (20. Oktober) statt (20.00 Uhr, Schule Niederwil, Niederwil).

Telegramm: FC Niederwil 1 - FC Neukirch-Egnach 1 2:3 (1:2) - Schule Niederwil, Niederwil – Tore: 3. Rico Ziegler 0:1. 20. Remo Kaufmann 1:1. 27. Ramon Klarer 1:2. 53. Adriano Martino (Penalty) 1:3.76. Michael Keller 2:3. – Niederwil: Sandro Färber, Cyrill Manser, Silvan Nigg, Jamie Albrecht, Michael Ziegler, Robin Kuratli, Remo Kaufmann, Noah Scheiwiller, Rico Wick, Leander Zingg, Justin Labhart Gianin. – Neukirch-Egnach: Benjamin Wüst, Silvan Oswald, Adriano Martino, Pascal Allenspach, Ricardo Daniel Oliveira Pinhal, Ramon Klarer, Noah Altherr, Rico Ziegler, Loris Schwitzer, Mirco Moser, Andrin Moser. – Verwarnungen: 53. Rico Ziegler, 80. Justin Labhart Gianin, 86. Rico Wick.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

