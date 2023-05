3. Liga, Gruppe 3 Neukirch-Egnach gewinnt klar gegen Staad – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Neukirch-Egnach behielt im Spiel gegen Staad am Montag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Neukirch-Egnach: Joel Haltinner brachte seine Mannschaft in der 15. Minute 1:0 in Führung. Wiederum Joel Haltinner erhöhte in der 26. Minute auf 2:0 für Neukirch-Egnach. Der Treffer fiel mittels Penalty. Per Penalty traf Slobodan Aksic in der 48. Minute für Staad zum Anschlusstreffer (1:2)

Mirco Moser sorgte in der 60. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Neukirch-Egnach. Das letzte Tor der Partie erzielte Francesco Held, der in der 75. Minute die Führung für Neukirch-Egnach auf 4:1 ausbaute.

Bei Neukirch-Egnach erhielten Noah Altherr (33.) und Adriano Martino (47.) eine gelbe Karte. Bei Staad erhielten Zaid Lesfer (25.) und Andri Knellwolf (58.) eine gelbe Karte.

Neukirch-Egnach rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 32 Punkten auf Rang 6. Neukirch-Egnach hat bisher neunmal gewonnen, sechsmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Neukirch-Egnach geht es daheim gegen FC Teufen 1 (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 4. Juni statt (16.00 Uhr, Rietzelg, Neukirch).

Nach der Niederlage büsst Staad einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 31 Punkten auf Rang 7. Staad hat bisher zehnmal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Staad spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Gossau 2 (Platz 5). Diese Begegnung findet am 4. Juni statt (16.00 Uhr, Buechenwald, Gossau).

Telegramm: FC Staad 1 - FC Neukirch-Egnach 1 1:4 (0:2) - Bützel, Staad – Tore: 15. Joel Haltinner 0:1. 26. Joel Haltinner (Penalty) 0:2.48. Slobodan Aksic (Penalty) 1:2.60. Mirco Moser 1:3. 75. Francesco Held 1:4. – Staad: Sedin Garic, Patrick Lopes Santos, Luca Grab, Zaid Lesfer, Hakan Ümit, Andri Knellwolf, Gazmend Morina, Mattia Morgante, Pascal Nussbaum, Slobodan Aksic, Marco Lovric. – Neukirch-Egnach: Benjamin Wüst, Jan Schröder, Pascal Allenspach, Noah Altherr, Adriano Martino, Loris Schwitzer, Joel Haltinner, Mirco Moser, Rico Ziegler, Aaron Aerne, Silvan Oswald. – Verwarnungen: 25. Zaid Lesfer, 33. Noah Altherr, 47. Adriano Martino, 58. Andri Knellwolf.

