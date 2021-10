3. Liga, Gruppe 3 Neckertal-Degersheim stolpert gegen Besa Besa hat am Samstag gegen Neckertal-Degersheim die Überraschung geschafft: Die achtplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das drittklassierte Team 2:0.

(chm)

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: Granit Cekaj schoss Besa in der 21. Minute zur 1:0-Führung. Mit dem 2:0 für Besa schoss Amel Grbic das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Besa. Gelbe Karten gab es bei Neckertal-Degersheim für Sandro Meng (54.) und Stephen Bosshard (73.).

Mit dem Sieg rückt Besa um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 13 Punkten auf Rang 7. Für Besa ist es der zweite Sieg in Serie.

Besa spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Rorschach-Goldach 17 2 (Platz 12). Diese Begegnung findet am 31. Oktober statt (14.00 Uhr, Stadion Espenmoos, St. Gallen).

Mit der Niederlage rückt Neckertal-Degersheim in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 15 Punkten neu Platz 4. Für Neckertal-Degersheim war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Neckertal-Degersheim spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Wittenbach 1 (Rang 10). Diese Begegnung findet am 31. Oktober statt (16.00 Uhr, Oberstufenzentrum, Necker).

Telegramm: FC Neckertal-Degersheim 1 - FC Besa 1 0:2 (0:2) - Oberstufenzentrum, Necker – Tore: 21. Granit Cekaj 0:1. 45. Amel Grbic 0:2. – Neckertal: Timo Ebneter, Julian Frischknecht, Silvan Looser, Michael Britt, Stephen Bosshard, Sandro Meng, Benjamin Gübeli, Ron Lieberherr, Fabio Pondini, Roberto Manzo, Dimitri Büchler. – Besa: Tun Nikollaj, Ardian Lela, Zef Nushi, Arlind Amidi, Arber Bojaxhi, Dardan Sevkiu, Deniz Sidar Tuncbel, Nico Mateo Fernendez, Lirim Rushiti, Granit Cekaj, Jozo Vukadin. – Verwarnungen: 49. Ardian Lela, 53. Amel Grbic, 54. Sandro Meng, 73. Stephen Bosshard, 81. Granit Cekaj, 89. Samet Ceran.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: FC Wittenbach 1 - FC Zuzwil 1 0:1, FC Rorschacherberg 1 - FC Flawil 1 0:5, FC Appenzell 1 - SC Brühl 2 1:2, FC Neckertal-Degersheim 1 - FC Besa 1 0:2

Tabelle: 1. FC Flawil 1 9 Spiele/24 Punkte (24:9). 2. SC Brühl 2 9/18 (21:9), 3. FC Zuzwil 1 9/16 (17:13), 4. FC Neckertal-Degersheim 1 9/15 (22:18), 5. FC Bütschwil 1 8/14 (21:12), 6. FC Teufen 1 8/14 (19:19), 7. FC Besa 1 9/13 (19:20), 8. FC Appenzell 1 9/12 (18:14), 9. FC Gossau 2 8/8 (18:23), 10. FC Wittenbach 1 9/6 (16:17), 11. FC Rorschacherberg 1 9/5 (12:28), 12. FC Rorschach-Goldach 17 2 8/3 (5:30).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.10.2021 22:15 Uhr.