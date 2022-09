3. Liga, Gruppe 4 Neckertal-Degersheim stolpert gegen Aadorf Aadorf hat am Samstag gegen Neckertal-Degersheim die Überraschung geschafft: Die zwölftplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das fünftklassierte Team 3:2. Für Aadorf war es zugleich der erste Saisonsieg im fünften Spiel.

(chm)

Mirco Meier eröffnete in der 21. Minute das Skore, als er für Aadorf das 1:0 markierte. Dennis Luginbühl erhöhte in der 29. Minute zur 2:0-Führung für Aadorf. Joel Lüthy baute in der 75. Minute die Führung für Aadorf weiter aus (3:0).

Neckertal-Degersheim verkürzte seinen Rückstand auf 1:3, als Jeremias Dölger ins eigene Tor traf (76). In der Schlussphase kam Neckertal-Degersheim noch auf 2:3 heran. Patrick Tanner war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 92. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Gelbe Karten gab es bei Aadorf für Dennis Luginbühl (13.), Jeremias Dölger (14.) und Joel Lüthy (67.). Gelbe Karten gab es bei Neckertal-Degersheim für Dimitri Büchler (30.) und Matthias Rüegg (67.).

Das Schlusslicht hat Aadorf dank den drei Punkten abgeben können: Mit vier Punkten liegt das Team auf Rang 9. Das ist ein Sprung um drei Plätze. Der erste Sieg der Saison für Aadorf folgt nach drei Niederlagen und einem Unentschieden. Aadorf konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Aadorf trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf SC Berg 1 (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 1. Oktober statt (18.00 Uhr, Meienägger, Berg).

Mit der Niederlage rückt Neckertal-Degersheim in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sieben Punkten neu Platz 6. Neckertal-Degersheim hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Neckertal-Degersheim tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Bütschwil 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 1. Oktober statt (18.00 Uhr, Oberstufenzentrum, Necker).

Telegramm: SC Aadorf 1 - FC Neckertal-Degersheim 1 3:2 (2:0) - Unterwiesen, Aadorf – Tore: 21. Mirco Meier 1:0. 29. Dennis Luginbühl 2:0. 75. Joel Lüthy 3:0. 76. Eigentor (Jeremias Dölger) 3:1.92. Patrick Tanner 3:2. – Aadorf: Federico Ognissanti, Fabrice Schläpfer, Yanik Düring, Thomas Rhyner, Kevin Jannik Herzog, Jeremias Dölger, Aleandro Serafino, Josua Bühler, Joel Lüthy, Mirco Meier, Dennis Luginbühl. – Neckertal: Timo Ebneter, Stephen Bosshard, Patrick Tanner, Fabio Pondini, Sandro Meng, Roberto Manzo, Sandro Lehmann, Silvan Looser, Julian Frischknecht, Matthias Rüegg, Dimitri Büchler. – Verwarnungen: 13. Dennis Luginbühl, 14. Jeremias Dölger, 30. Dimitri Büchler, 67. Matthias Rüegg, 67. Joel Lüthy.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.09.2022 14:50 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.