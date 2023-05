3. Liga, Gruppe 4 Neckertal-Degersheim mit drei Punkten auswärts gegen Dussnang – Später Siegtreffer durch Gianluca Votta Neckertal-Degersheim behielt im Spiel gegen Dussnang am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:2.

Patrick Tanner eröffnete in der 4. Minute das Skore, als er für Neckertal-Degersheim das 1:0 markierte. Roberto Manzo erhöhte in der 6. Minute zur 2:0-Führung für Neckertal-Degersheim. Der Anschlusstreffer für Dussnang zum 1:2 kam in der 28. Minute. Verantwortlich dafür war Nico Bucher.

Für Gleichstand sorgte das Eigentor von Silvan Looser in der 38. Minute. Es war der 2:2-Ausgleich für Dussnang. In den Schlussminuten machte Gianluca Votta alles klar. Sein Treffer in der 84. Minute zum 3:2 sicherte Neckertal-Degersheim den Sieg.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Neckertal-Degersheim für Benjamin Gübeli (19.), Sandro Meng (78.) und Julian Frischknecht (93.). Für Dussnang gab es keine Karte.

Die Offensive von Neckertal-Degersheim hat bislang häufig überzeugt: In 18 Spielen hat sie total 49 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.6 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 8 mit durchschnittlich 2.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Dussnang ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 2.8 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 11).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Neckertal-Degersheim. Das Team liegt mit 29 Punkten auf Rang 6. Neckertal-Degersheim hat bisher neunmal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Neckertal-Degersheim spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Sirnach 1 (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 27. Mai (18.00 Uhr, Oberstufenzentrum, Necker).

Für Dussnang hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 8. Für Dussnang war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Für Dussnang geht es auf fremdem Terrain gegen SC Berg 1 (Platz 11) weiter. Das Spiel findet am 27. Mai statt (18.00 Uhr, Meienägger, Berg).

Telegramm: FC Dussnang 1 - FC Neckertal-Degersheim 1 2:3 (2:2) - Sonnenhof, Dussnang – Tore: 4. Patrick Tanner 0:1. 6. Roberto Manzo 0:2. 28. Nico Bucher 1:2. 38. Eigentor (Silvan Looser) 2:2.84. Gianluca Votta 2:3. – Dussnang: Luca Böhi, Tobias Schnell, Claude Steinmann, Robin Früh, Patrick Wullschleger, Kim Thaddey, Valentin Traxler, Fabio Vadini, Luca Greuter, Nico Bucher, Fabrice Kern. – Neckertal: Pascal Egger, Fabio Pondini, Julian Frischknecht, Sandro Meng, Stephen Bosshard, Benjamin Gübeli, Roberto Manzo, Ron Lieberherr, Silvan Looser, Sandro Lehmann, Patrick Tanner. – Verwarnungen: 19. Benjamin Gübeli, 78. Sandro Meng, 93. Julian Frischknecht.

