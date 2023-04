3. Liga, Gruppe 4 Neckertal-Degersheim mit Auswärtssieg bei Berg – Siegtreffer durch Matthias Rüegg Neckertal-Degersheim behielt im Spiel gegen Berg am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

Der Siegtreffer für Neckertal-Degersheim gelang Matthias Rüegg in der 65. Minute. In der 42. Minute hatte Patrick Tanner Neckertal-Degersheim in Führung gebracht. Der Ausgleich für Berg fiel in der 58. Minute durch Mauro Zingg.

Im Spiel gab es total neun Karten. Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Berg. Bei Neckertal-Degersheim gab es vier gelbe Karten.

Neckertal-Degersheim machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 20 Punkten auf Rang 5. Neckertal-Degersheim hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Neckertal-Degersheim tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Zuzwil 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 15. April statt (18.00 Uhr, Oberstufenzentrum, Necker).

Für Berg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 9. Für Berg war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Für Berg geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Münsterlingen 1 (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (4. April) (20.00 Uhr, Hafenfeld, Scherzingen).

Telegramm: SC Berg 1 - FC Neckertal-Degersheim 1 1:2 (0:1) - Meienägger, Berg – Tore: 42. Patrick Tanner 0:1. 58. Mauro Zingg 1:1. 65. Matthias Rüegg (Penalty) 1:2. – Berg: Franco Gaccioli, Fabian Helfenberger, Malik Neusch, Ramon Hinder, Samuel Toussaint, Jannik Scherb, Thomas Bernet, Manuel Brugger, Alexander Thurmaier, Elias Papadopoulos, Mauro Zingg. – Neckertal: Timo Ebneter, Fabio Pondini, Benjamin Gübeli, Stephen Bosshard, Matthias Rüegg, Roberto Manzo, Ron Lieberherr, Sandro Lehmann, Patrick Tanner, Sandro Meng, Silvan Looser. – Verwarnungen: 65. Matthias Rüegg, 68. Mauro Zingg, 72. Ramon Hinder, 73. Sandro Lehmann, 86. Sandro Meng, 90. Yanik manhart, 93. Franco Gaccioli, 94. Timo Ebneter, 95. Jusuf Shala.

