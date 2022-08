3. Liga, Gruppe 4 Neckertal-Degersheim holt sich drei Punkte gegen Berg Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Neckertal-Degersheim zuhause gegen Berg 3:1.

Matthias Rüegg eröffnete in der 31. Minute das Skore, als er für Neckertal-Degersheim das 1:0 markierte. Es war ein Elfmeter. In der 49. Minute traf Manuel Brugger für Berg zum 1:1-Ausgleich. Noah Jäger traf in der 61. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Neckertal-Degersheim. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Matthias Rüegg in der 73. Minute. Er traf zum 3:1 für Neckertal-Degersheim.

Bei Berg erhielten Manuel Brugger (29.), Cristiano Lourenco Alves (54.) und Sinan Kocadayi (56.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Neckertal-Degersheim erhielt: Dimitri Büchler (60.)

Neckertal-Degersheim reiht sich nach dem Spiel auf Rang 5 ein. Neckertal-Degersheim spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Zuzwil 1 (Platz 9). Die Partie findet am 3. September statt (17.30 Uhr, Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil).

Nach dem zweiten Spiel steht Berg auf dem zwölften Rang. Mit dem viertplatzierten FC Münchwilen 1 kriegt es Berg als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 3. September statt (18.00 Uhr, Meienägger, Berg).

Telegramm: FC Neckertal-Degersheim 1 - SC Berg 1 3:1 (1:0) - Oberstufenzentrum, Necker – Tore: 31. Matthias Rüegg (Penalty) 1:0.49. Manuel Brugger 1:1. 61. Noah Jäger 2:1. 73. Matthias Rüegg 3:1. – Neckertal: Timo Ebneter, Michael Britt, Stephen Bosshard, Patrick Tanner, Sandro Meng, Roberto Manzo, Fabrice Gantenbein, Silvan Looser, Julian Frischknecht, Dimitri Büchler, Matthias Rüegg. – Berg: Sinan Kocadayi, Cristiano Lourenco Alves, Jannis Fäh, Fabian Helfenberger, Joel Herbert, Nico Gwerder, Kevin Schüepp, Jannik Scherb, Alexander Thurmaier, Manuel Brugger, Jannis Stahel. – Verwarnungen: 29. Manuel Brugger, 54. Cristiano Lourenco Alves, 56. Sinan Kocadayi, 60. Dimitri Büchler.

