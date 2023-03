3. Liga, Gruppe 4 Neckertal-Degersheim gewinnt klar gegen Münchwilen Sieg für Neckertal-Degersheim: Gegen Münchwilen gewinnt das Team am Dienstag auswärts 4:0.

Sandro Meng erzielte in der 5. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Neckertal-Degersheim. Matthias Rüegg sorgte in der 23. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Neckertal-Degersheim. Roberto Manzo baute in der 32. Minute die Führung für Neckertal-Degersheim weiter aus (3:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Matthias Rüegg, der in der 56. Minute die Führung für Neckertal-Degersheim auf 4:0 ausbaute.

Gelbe Karten gab es bei Münchwilen für Bekim Panik (37.), Nemanja Bekric (65.) und Colin Keller (76.). Bei Neckertal-Degersheim erhielten Benjamin Gübeli (13.) und Timo Ebneter (44.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Neckertal-Degersheim den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 2.6 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach elf Spielen, in denen die Offensive 31 Tore erzielte.

Zahlreiche Gegentore sind für Münchwilen ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 2.8 Tore pro Partie (Rang 10).

Keine Änderung in der Tabelle für Neckertal-Degersheim: Mit 17 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Neckertal-Degersheim hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Neckertal-Degersheim spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen SC Berg 1 (Platz 9). Das Spiel findet am Samstag (1. April) statt (18.00 Uhr, Meienägger, Berg).

Für Münchwilen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 10. Für Münchwilen war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Münchwilen trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Kreuzlingen 2 (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (2. April) (14.00 Uhr, Hafenareal, Kreuzlingen).

Telegramm: FC Münchwilen 1 - FC Neckertal-Degersheim 1 0:4 (0:3) - Waldegg, Münchwilen – Tore: 5. Sandro Meng 0:1. 23. Matthias Rüegg 0:2. 32. Roberto Manzo 0:3. 56. Matthias Rüegg 0:4. – Münchwilen: Michele Rocco, Nuno Rafael Da Cruz Moura, Predrag Lapcevic, Lucian Nicola, Daniel Ricardo dos Santos Dias, Igor Vukosavljevic, Bekim Panik, Ilario Romagnolo, Florentin Marku, Gionata Valentino, Aaron Eberli. – Neckertal: Timo Ebneter, Fabio Pondini, Benjamin Gübeli, Stephen Bosshard, Matthias Rüegg, Roberto Manzo, Ron Lieberherr, Sandro Lehmann, Patrick Tanner, Sandro Meng, Silvan Looser. – Verwarnungen: 13. Benjamin Gübeli, 37. Bekim Panik, 44. Timo Ebneter, 65. Nemanja Bekric, 76. Colin Keller.

