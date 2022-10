3. Liga, Gruppe 4 Neckertal-Degersheim bezwingt auswärts Kreuzlingen Sieg für Neckertal-Degersheim: Gegen Kreuzlingen gewinnt das Team am Sonntag auswärts 4:3.

Das erste Tor der Partie erzielte Matthias Rüegg für Neckertal-Degersheim. In der 13. Minute traf er zum 1:0. Neckertal-Degersheim baute die Führung in der 20. Minute (Stephen Bosshard) weiter aus (2:0). In der 31. Minute gelang Kreuzlingen (Arlind Bitiqi) der Anschlusstreffer (1:2).

Nach nur neun Minuten glich wiederum Arlind Bitiqi das Spiel für Kreuzlingen aus. Das Tor von Stephen Bosshard in der 50. Minute bedeutete die 3:2-Führung für Neckertal-Degersheim. In der 59. Minute baute Matthias Rüegg den Vorsprung für Neckertal-Degersheim auf zwei Tore aus (4:2). Hallil Ince brachte Kreuzlingen in der 61. Minute auf ein Tor heran. Das 3:4 blieb aber der Schlussstand.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Fabio Pondini von Neckertal-Degersheim erhielt in der 57. Minute die gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Neckertal-Degersheim den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 17 Tore in sechs Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.8 Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Kreuzlingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 4.1 (Rang 12).

Keine Änderung in der Tabelle für Neckertal-Degersheim: zehn Punkte bedeuten Rang 7. Neckertal-Degersheim hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Neckertal-Degersheim spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Dussnang 1 (Platz 4). Diese Begegnung findet am 15. Oktober statt (18.00 Uhr, Oberstufenzentrum, Necker).

Kreuzlingen verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Kreuzlingen hat bisher einmal gewonnen und sechsmal verloren.

Kreuzlingen trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf SC Berg 1 (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 15. Oktober (18.00 Uhr, Meienägger, Berg).

Telegramm: FC Kreuzlingen 2 - FC Neckertal-Degersheim 1 3:4 (2:2) - Hafenareal, Kreuzlingen – Tore: 13. Matthias Rüegg 0:1. 20. Stephen Bosshard 0:2. 31. Arlind Bitiqi 1:2. 40. Arlind Bitiqi 2:2. 50. Stephen Bosshard 2:3. 59. Matthias Rüegg 2:4. 61. Hallil Ince 3:4. – Kreuzlingen: Alen Gloncsak, Ethan Oscar Moore, Ljubo Vasic, Almin Smajovikj, Filip Cvetanovic, Arlind Bitiqi, Martin Veleslavic, Edis Drustinac, Albin Murtaj, Hallil Ince, Jeremia Hungerbühler. – Neckertal: Timo Ebneter, Ron Lieberherr, Stephen Bosshard, Patrick Tanner, Fabio Pondini, Sandro Meng, Roberto Manzo, Silvan Looser, Julian Frischknecht, Matthias Rüegg, Dimitri Büchler. – Verwarnungen: 57. Fabio Pondini.

