3. Liga, Gruppe 4 Neckertal-Degersheim bezwingt Aadorf – Roberto Manzo mit Siegtor Neckertal-Degersheim gewinnt am Donnerstag zuhause gegen Aadorf 3:2.

Neckertal-Degersheim holte gegen Aadorf zweimal einen Rückstand auf und gewann schliesslich.

Im Detail: Das erste Tor der Partie erzielte Michel Trigo für Aadorf. In der 37. Minute traf er zum 1:0. Gleichstand stellte Roberto Manzo durch seinen Treffer für Neckertal-Degersheim in der 39. Minute her. Michel Trigo erzielte in der 45. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Aadorf.

Durch Penalty kam es in der 65. Minute zum Ausgleich für Neckertal-Degersheim. Matthias Rüegg verwandelte erfolgreich. In der 69. Minute schoss Roberto Manzo Neckertal-Degersheim in Führung. Es war der Siegtreffer.

Gelbe Karten gab es bei Neckertal-Degersheim für Sandro Lehmann (21.), Roberto Manzo (54.) und Sandro Meng (75.). Eine Verwarnung gab es für Aadorf, nämlich für Yanik Düring (65.).

Neckertal-Degersheim rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 23 Punkte bedeuten Rang 6. Neckertal-Degersheim hat bisher siebenmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Neckertal-Degersheim tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Bütschwil 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 6. Mai statt (17.00 Uhr, Breite Bütschwil, Bütschwil).

Nach der Niederlage büsst Aadorf zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 13 Punkten auf Rang 11. Für Aadorf ist es bereits die elfte Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Aadorf ging unentschieden aus.

Aadorf spielt zum nächsten Mal daheim gegen SC Berg 1 (Platz 9). Diese Begegnung findet am 6. Mai statt (17.00 Uhr, Unterwiesen, Aadorf).

Telegramm: FC Neckertal-Degersheim 1 - SC Aadorf 1 3:2 (1:2) - Oberstufenzentrum, Necker – Tore: 37. Michel Trigo 0:1. 39. Roberto Manzo 1:1. 45. Michel Trigo 1:2. 65. Matthias Rüegg (Penalty) 2:2.69. Roberto Manzo 3:2. – Neckertal: Timo Ebneter, Fabrice Gantenbein, Dominik Rodriguez Lopez, Matthias Rüegg, Roberto Manzo, Ron Lieberherr, Silvan Looser, Sandro Lehmann, Patrick Tanner, Sandro Meng, Fabio Pondini. – Aadorf: Federico Ognissanti, Diego Tech, Yanik Düring, Joel Braun, Fabrice Schläpfer, Pascal Ebneter, Kevin Jannik Herzog, Patrick Bitzer, Mirco Meier, Michel Trigo, Pascal Frei. – Verwarnungen: 21. Sandro Lehmann, 54. Roberto Manzo, 65. Yanik Düring, 75. Sandro Meng.

