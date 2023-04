3. Liga, Gruppe 2 Nando Thöny führt Bad Ragaz mit drei Toren zum Sieg gegen Uznach Bad Ragaz setzt seine Siegesserie auch gegen Uznach fort. Das 8:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

Schon früh setzte Bad Ragaz dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 11. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 5:0 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Bad Ragaz noch auf 8:1.

Uznach war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 63. Minute zum zwischenzeitlichen 1:6.

Matchwinner für Bad Ragaz war Nando Thöny, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Bad Ragaz waren: Sascha Bless (1 Treffer), Luka Krbanjevic (1 Treffer), Anian Roffler (1 Treffer) und Alessandro Hossmann (1 Treffe.) ein Tor für Bad Ragaz war ein Eigentor des Gegners. Einziger Torschütze für Uznach war: Gjejson Lleshaj (1 Treffer).

Bei Uznach sah Andrin Elsener (30.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Remzi Junuzi (53.) und Andrin Widmer (67.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Bad Ragaz, Marco Mühlebach (44.) kassierte sie.

Der Sturm von Bad Ragaz sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Durchschnittlich trifft die Offensive 4.2 Mal pro Partie.

Die Tabellensituation hat sich für Bad Ragaz nicht verändert. 33 Punkte bedeuten Rang 2. Für Bad Ragaz ist es der dritte Sieg in Serie.

Als nächstes tritt Bad Ragaz in einem Heimspiel gegen das drittplatzierte Team FC Sargans 1 zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 16. April statt (15.30 Uhr, Ri).

Für Uznach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 10. Für Uznach ist es bereits die siebte Niederlage der laufenden Saison. Drei Spiele von Uznach gingen unentschieden aus.

Für Uznach geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Flums 1 (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 15. April (17.00 Uhr, Banau, Flums).

Telegramm: FC Uznach 1 - FC Bad Ragaz 1 1:8 (0:5) - Benknerstrasse, Uznach – Tore: 11. Nando Thöny 0:1. 25. Eigentor (Denys Magno) 0:2.26. Alessandro Hossmann 0:3. 30. Nando Thöny (Penalty) 0:4.36. Sascha Bless 0:5. 62. Anian Roffler 0:6. 63. Gjejson Lleshaj 1:6. 76. Luka Krbanjevic 1:7. 88. Nando Thöny 1:8. – Uznach: Simon Egli, Enis Beca, Andrin Widmer, Andrin Elsener, Meris Fakikj, Philipp Steiner, Gjejson Lleshaj, Remzi Junuzi, Sebastian Kemp, Stefan Kovacevic, João Antonio Gonçalves Ribeiro. – Bad Ragaz: Flurin Ambühl, Alessandro Hossmann, Anian Roffler, Manuel Horni, Noah Berry, Yuri Gomes do Nascimento, Marco Mühlebach, Sascha Bless, Orlando Caluori, Salvatore Rauti, Nando Thöny. – Verwarnungen: 44. Marco Mühlebach, 53. Remzi Junuzi, 67. Andrin Widmer – Ausschluss: 30. Andrin Elsener.

