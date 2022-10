Frauen 3. Liga Münsterlingen verliert gegen Seriensieger Toggenburg Toggenburg setzt seine Siegesserie auch gegen Münsterlingen fort. Das 0:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat Toggenburg den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 1.9 Tore pro Partie. In der Abwehr ist Toggenburg sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Die total 3 Gegentore in sechs Spielen bedeuten einen Schnitt von 0.4 Toren pro Match (Rang 1).

Der Sieg bedeutet für Toggenburg die Tabellenführung. Das Team hat nach acht Spielen 16 Punkte auf dem Konto. Das Team rückt damit einen Platz vor. Toggenburg hat bisher fünfmal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Toggenburg daheim mit FC Wittenbach 1 (Rang 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Sonnmatt, Kirchberg SG).

Mit der Niederlage rückt Münsterlingen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit vier Punkten neu Platz 7. Für Münsterlingen ist es bereits die dritte Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Münsterlingen ging unentschieden aus.

Auf Münsterlingen wartet im nächsten Spiel auf fremdem Terrain das achtplatzierte Team FC Wittenbach 1, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 15. Oktober statt (19.15 Uhr, Grüntal Wittenbach, Wittenbach).

Telegramm: FC Münsterlingen 1 - FF Toggenburg 2 Grp. 0:1 (0:0) - Hafenfeld, Scherzingen – Tor: 39. Marina Egli 0:0. – Münsterlingen: Stefanie Lieberherr, Larissa Hottinger, Sandra Manser, Melanie Lieberherr, Melanie Hungerbühler, Hanna Dzaferovic, Katharina Rüegg, Melina Schneider, Ivana Kukuruzovic, Katja Roth, Dalia Abella Grande. – Toggenburg: Lena Senn, Jeanine Wild, Bettina Kropf, Jasmin Keller, Lea Thalmann, Marina Egli, Laura Keller, Dominique Gähwiler, Carmen Breitenmoser, Céline Keller, Laura Egli. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.10.2022 11:00 Uhr.

