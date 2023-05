3. Liga, Gruppe 4 Münsterlingen siegt gegen Dussnang Münsterlingen behielt im Spiel gegen Dussnang am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Münsterlingen: Silas Meister brachte seine Mannschaft in der 8. Minute 1:0 in Führung. Es war ein Elfmeter. Dussnang glich in der 13. Minute durch Patrick Wullschleger aus. Calvin Marin Gonzalez brachte Münsterlingen 2:1 in Führung (77. Minute). Der gleiche Calvin Marin Gonzalez war in der 87. Minute auch für das 3:1 für Münsterlingen verantwortlich.

Bei Dussnang sah Joel Brühwiler (80.) die rote Karte. Gelb erhielt Janik Roos (66.). Bei Münsterlingen erhielten Afif Ghribi (20.) und Rafael Lobo Alves (41.) eine gelbe Karte.

Die Abwehr von Dussnang kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 2.8 Tore pro Partie (Rang 11).

Münsterlingen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 27 Punkte bedeuten Rang 6. Münsterlingen hat bisher neunmal gewonnen und neunmal verloren.

Für Münsterlingen geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Sirnach 1 (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 21. Mai statt (14.00 Uhr, Kett, Sirnach).

Für Dussnang hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 8. Dussnang hat bisher sechsmal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Dussnang wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das siebtplatzierte Team FC Neckertal-Degersheim 1, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 20. Mai (17.00 Uhr, Sonnenhof, Dussnang).

Telegramm: FC Münsterlingen 1 - FC Dussnang 1 3:1 (1:1) - Hafenfeld, Scherzingen – Tore: 8. Silas Meister (Penalty) 1:0.13. Patrick Wullschleger 1:1. 77. Calvin Marin Gonzalez 2:1. 87. Calvin Marin Gonzalez 3:1. – Muensterlingen: Endrit Avdyli, Silas Meister, Sascha Krässig, Drago Nakic, Rafael Lobo Alves, Sascha Forster, Afif Ghribi, Lukas Ryter, Dominik Lüthi, Luca Alder, Andreas Hartnik. – Dussnang: Luca Böhi, Fabio Vadini, Claude Steinmann, Robin Früh, Pascal Krucker, Patrick Wullschleger, Valentin Traxler, Luca Greuter, Janik Roos, Fabrice Kern, Nico Bucher. – Verwarnungen: 20. Afif Ghribi, 41. Rafael Lobo Alves, 66. Janik Roos – Ausschluss: 80. Joel Brühwiler.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.05.2023 23:10 Uhr.