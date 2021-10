3. Liga, Gruppe 4 Münsterlingen mit Sieg gegen Aadorf Münsterlingen gewinnt am Sonntag zuhause gegen Aadorf 3:2.

(chm)

Aadorf ging zunächst in Führung, als Jannic Baak in der 51. Minute traf. Dann glich aber Dominic Beck (52.) für Münsterlingen aus. Silas Meister in der 70. Minute und Sascha Forster in der 78. Minute brachten Münsterlingen sodann 3:1 in Führung. In der 84. Minute verwandelte Aleandro Serafino erfolgreich einen Elfmeter und brachte Aadorf so auf 2:3 heran.

Bei Münsterlingen erhielten Georg Ulmer (63.), Dominic Beck (66.) und Kevin Forster (83.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Aadorf, nämlich für Elias Moser (59.).

Die Abwehr von Aadorf kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.6 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 10).

Mit dem Sieg rückt Münsterlingen um einen Platz nach vorne. Mit zehn Punkten liegt das Team auf Rang 8. Für Münsterlingen ist es der zweite Sieg in Serie. Münsterlingen siegte zudem erstmals auswärts.

Auf Münsterlingen wartet im nächsten Spiel das neuntplatzierte Team FC Münchwilen 1, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 30. Oktober (18.00 Uhr, Waldegg, Münchwilen).

Für Aadorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 7. Aadorf hat bisher viermal gewonnen und fünfmal verloren.

Für Aadorf geht es in einem Heimspiel gegen FC Wil 1900 1 (Platz 11) weiter. Diese Begegnung findet am 30. Oktober statt (17.00 Uhr, Unterwiesen, Aadorf).

Telegramm: FC Münsterlingen 1 - SC Aadorf 1 3:2 (0:0) - Hafenfeld, Scherzingen – Tore: 51. Jannic Baak 0:1. 52. Dominic Beck 1:1. 70. Silas Meister (Penalty) 2:1.78. Sascha Forster 3:1. 84. Aleandro Serafino (Penalty) 3:2. – Muensterlingen: Luca Alder, Georg Ulmer, Kevin Forster, Yannic Dornbierer, Silas Meister, Sascha Forster, Simon Najdenik, Dominic Beck, Luca Hamann, Dominik Lüthi, Gabrijel Ljevak. – Aadorf: Federico Ognissanti, Jeremias Dölger, Yanik Düring, Fabian Stalder, Elias Moser, Aleandro Serafino, Patrick Smit, Melvin Mwakunemwa, Mirco Meier, Jeremmy Kitolo, Jannic Baak. – Verwarnungen: 59. Elias Moser, 63. Georg Ulmer, 66. Dominic Beck, 83. Kevin Forster.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 4: FC Münsterlingen 1 - SC Aadorf 1 3:2, FC Kreuzlingen 2 - FC Dussnang 1 0:1

Tabelle: 1. FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 9 Spiele/27 Punkte (23:6). 2. FC Tägerwilen 1 9/25 (45:18), 3. FC Neukirch-Egnach 1 9/18 (21:10), 4. FC Dussnang 1 9/15 (16:18), 5. FC Wängi 1 9/13 (15:12), 6. FC Kreuzlingen 2 9/12 (10:16), 7. SC Aadorf 1 9/12 (20:23), 8. FC Münsterlingen 1 9/10 (16:23), 9. FC Münchwilen 1 9/10 (13:21), 10. FC Frauenfeld 2 9/6 (14:19), 11. FC Wil 1900 1 9/5 (11:28), 12. FC Romanshorn 2 9/4 (7:17).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.10.2021 21:20 Uhr.