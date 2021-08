3. Liga Münsterlingen mit drei Punkten auswärts gegen Uzwil zum Auftakt – Siegtreffer in allerletzter Minute Münsterlingen siegt auswärts gegen Uzwil: Zum Saisonauftakt gab es ein 2:1.

(chm)

Münsterlingen geriet zunächst in Rückstand, als Vanessa Romeo in der 40. Minute die zwischenzeitliche Führung für Uzwil gelang. In der 65. Minute glich Münsterlingen jedoch aus und ging in der 90. Minute in Führung. Torschützin war beide Male Katja Roth.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Münsterlingen reiht sich nach dem Spiel auf Rang 4 ein. Auf Münsterlingen wartet im nächsten Spiel das Team Chur 97 1 Grp. Zu diesem Spiel kommt es am 5. September (16.30 Uhr, Hafenfeld, Scherzingen).

Uzwil liegt nach Spiel 1 auf Rang 9. Uzwil spielt zum nächsten Mal auswärts gegen Chur 97 1 Grp. Zu diesem Spiel kommt es am 29. August (14.00 Uhr, Ringstrasse, Chur).

Telegramm: FC Uzwil 2 - FC Münsterlingen-Berg 1 Grp. 1:2 (1:0) - Rüti, Henau – Tore: 40. Vanessa Romeo 1:0. 65. Katja Roth 1:1. 90. Katja Roth 1:2. – Uzwil: Nicole Grütter, Sarah Moser, Sina Wohlgenannt, Joena Schweizer, Nicole Grob, Ardita Zejneli, Larina Jöhl, Nadja Schneider, Vanessa Romeo, Fabiana Romeo, Andrina Wirth. – Muensterlingen: Dalia Abella Grande, Larissa Hottinger, Sandra Manser, Samira Wick, Kim Burri, Jelena Scherrer, Tamara Bringolf, Melanie Germann, Hanna Dzaferovic, Melanie Schlegel, Katja Roth. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga: FC Widnau 2 - Chur 97 1 Grp. 2:2, FC Uzwil 2 - FC Münsterlingen-Berg 1 Grp. 1:2, FC Gossau 1 - FC Balzers 2 Grp. 2:3, FC Kirchberg 2 Grp. - FC Wittenbach 1 1:3, FC Uznach 1 - FC Weinfelden-Bürglen 1 0:2

Tabelle: 1. FC Wittenbach 1 1 Spiel/3 Punkte (3:1). 2. FC Weinfelden-Bürglen 1 1/3 (2:0), 3. FC Balzers 2 Grp. 1/3 (3:2), 4. FC Münsterlingen-Berg 1 Grp. 1/3 (2:1), 5. Chur 97 1 Grp. 1/1 (2:2), 6. FC Widnau 2 1/1 (2:2), 7. FC Frauenfeld 1 0/0 (0:0), 8. FC Gossau 1 1/0 (2:3), 9. FC Uzwil 2 1/0 (1:2), 10. FC Kirchberg 2 Grp. 1/0 (1:3), 11. FC Uznach 1 1/0 (0:2).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 23:44 Uhr.