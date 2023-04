Frauen 3. Liga Münsterlingen mit drei Punkten auswärts gegen Staad – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Staad lag gegen Münsterlingen deutlich vorne, nämlich 3:0 (63. Minute) und 3:0 (75. Minute) - und verlor dennoch. Münsterlingen feiert einen 0:3-Auswärtssieg.

Melanie Germann glich in der 2. Minute für Münsterlingen aus. Es hiess 0:0. Der Ausgleich für Münsterlingen fiel in der 15. Minute (Melanie Lieberherr). In der 32. Minute war es an Claudia Stilz, Staad 1:0 in Führung zu bringen. Hanna Dzaferovic brachte Münsterlingen 1:0 in Führung (38. Minute). Lorena Frey erhöhte in der 42. Minute zur 2:0-Führung für Staad. Claudia Stilz baute in der 63. Minute die Führung für Staad weiter aus (3:0).

Den tormässigen Schlusspunkt setzte Melanie Schlegel in der 75. Minute, als sie für Münsterlingen zum 3:0 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Münsterlingen hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 39 Tore in zwölf Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.8 Toren pro Match.

Mit dem Sieg rückt Münsterlingen um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 19 Punkten auf Rang 3. Münsterlingen hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Münsterlingen geht es daheim gegen FC Rheineck 1 (Platz 7) weiter. Die Partie findet am Donnerstag (27. April) statt (20.15 Uhr, Hafenfeld, Scherzingen).

Nach der Niederlage büsst Staad einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 17 Punkten auf Rang 4. Staad hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Staad auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FF Toggenburg 2 Grp. Diese Begegnung findet am 30. April statt (13.30 Uhr, Sonnmatt, Kirchberg SG).

Telegramm: FC Staad 2 - FC Münsterlingen 1 3:4 (2:0) - Bützel, Staad – Tore: 2. Melanie Germann 0:0. 15. Melanie Lieberherr 0:0. 32. Claudia Stilz 1:0. 38. Hanna Dzaferovic 1:0. 42. Lorena Frey 2:0. 63. Claudia Stilz 3:0. 75. Melanie Schlegel (Penalty) 3:0. – Staad: Lorena Knupp, Eva Bollhalder, Maria Feja, Martina Sätteli, Andrea Grüninger, Lorena Zanni, Bettina Peter, Kristjana Nikollaj, Aylin Schmid, Claudia Stilz, Alexandra Roth. – Münsterlingen: Stefanie Lieberherr, Lorena Ricci, Melanie Lieberherr, Sandra Manser, Cheyenne Grob, Jelena Scherrer, Hanna Dzaferovic, Kim Burri, Melina Schneider, Melanie Schlegel, Melanie Germann. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

