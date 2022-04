3. Liga, Gruppe 4 Münsterlingen bezwingt auswärts Kreuzlingen Münsterlingen behielt im Spiel gegen Kreuzlingen am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:0.

Nach 56 torlosen Minuten eröffnete Afif Ghribi das Skore für Münsterlingen. Kreuzlingen schaffte es nicht, den Rückstand aufzuholen. Im Gegenteil: Rafael Lobo Alves erhöhte in der 70. Minute sogar noch auf 2:0. Es war das Schlussresultat.

Bei Münsterlingen sah Georg Ulmer (82.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Dominik Lüthi (26.) und Georg Ulmer (41.). Gelbe Karten gab es bei Kreuzlingen für Albin Murtaj (47.) und Ruben Bartolomeo (50.).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Münsterlingen. Das Team liegt mit 17 Punkten auf Rang 8. Münsterlingen hat bisher fünfmal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Münsterlingen tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Neukirch-Egnach 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 30. April statt (17.00 Uhr, Hafenfeld, Scherzingen).

Für Kreuzlingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 5. Kreuzlingen hat bisher fünfmal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Kreuzlingen spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Wil 1900 1 (Rang 12). Das Spiel findet am 1. Mai statt (14.00 Uhr, Bergholz, Wil).

Telegramm: FC Kreuzlingen 2 - FC Münsterlingen 1 0:2 (0:0) - Hafenareal, Kreuzlingen – Tore: 57. Afif Ghribi 0:1. 70. Rafael Lobo Alves 0:2. – Kreuzlingen: Philipp Müller, Ibrahim Mermeroglu, Albin Murtaj, Brian Rast, Ruben Bartolomeo, Adem Arifagic, Milad Ahadi, Sean Zgraggen, Vince Tyler Sisman, Tristan Schai, Farouk Rihawi. – Muensterlingen: Sven Gurtner, Georg Ulmer, Yannic Dornbierer, Kevin Forster, Rafael Lobo Alves, Luca Hamann, Dominik Lüthi, Lukas Ryter, Dominic Beck, Andreas Hartnik, Afif Ghribi. – Verwarnungen: 26. Dominik Lüthi, 41. Georg Ulmer, 47. Albin Murtaj, 50. Ruben Bartolomeo – Ausschluss: 82. Georg Ulmer.

