3. Liga, Gruppe 4 Münchwilen und Romanshorn teilen sich Punkte Münchwilen und Romanshorn spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte.

Gabriel Pereira Magalhaes traf in der 22. Minute zum 0:1. Das Tor fiel per Elfmeter. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 33. Minute traf Marco Caetano Falcao für Münchwilen.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Münchwilen erhielten Gianfabio Abate (42.), Igor Vukosavljevic (60.) und Patryk Pioter Walos (73.) eine gelbe Karte. Bei Romanshorn erhielten Mete Sahin (30.), Gabriel Pereira Magalhaes (42.) und Joël Zellweger (62.) eine gelbe Karte.

Das Unentschieden bedeutet für Münchwilen einen Sprung in der Tabelle.

18 Punkte bedeuten Rang 8.

Das ist eine Verbesserung um einen Platz.

Münchwilen hat bisher fünfmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Münchwilen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Dussnang 1 (Platz 5). Das Spiel findet am 7. Mai statt (17.00 Uhr, Sonnenhof, Dussnang).

Für Romanshorn hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 10. Romanshorn hat bisher viermal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Romanshorn in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Münsterlingen 1 (Platz 9) zu tun. Diese Begegnung findet am 7. Mai statt (17.00 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Telegramm: FC Münchwilen 1 - FC Romanshorn 2 1:1 (1:1) - Waldegg, Münchwilen – Tore: 22. Gabriel Pereira Magalhaes (Penalty) 0:1.33. Marco Caetano Falcao 1:1. – Münchwilen: Yannick Krähenbühl, Gianfabio Abate, Bekim Panik, Sinisa Tosic, Daniel Ricardo dos Santos Dias, Ilario Romagnolo, Igor Vukosavljevic, Tiago Alves Rodrigues, Patryk Pioter Walos, Marco Caetano Falcao, Lucian Nicola. – Romanshorn: Simon Koller, Joël Zellweger, Diego Huber, Mirco Marini, Mete Sahin, Mike Lieberherr, Damian Koller, Rui Miguel Meixeiro Sim Sim, Fabian Züllig, Gabriel Pereira Magalhaes, Joel Kehl. – Verwarnungen: 30. Mete Sahin, 42. Gabriel Pereira Magalhaes, 42. Gianfabio Abate, 60. Igor Vukosavljevic, 62. Joël Zellweger, 73. Patryk Pioter Walos.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

