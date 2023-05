3. Liga, Gruppe 4 Münchwilen sorgt bei Kirchberg für Überraschung Münchwilen hat am Samstag gegen Kirchberg die Überraschung geschafft: Die elftplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das drittklassierte Team 5:3.

(chm)

Das Skore eröffnete Aaron Eberli in der 12. Minute. Er traf für Münchwilen zum 1:0. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 16, als Aaron Schönenberger für Kirchberg erfolgreich war. Per Penalty traf Lucian Nicola in der 18. Minute zur 2:1-Führung für Münchwilen.

Münchwilen baute die Führung in der 28. Minute (Ilario Romagnolo) weiter aus (3:1). Münchwilen erhöhte in der 34. Minute seine Führung durch Aaron Eberli weiter auf 4:1. In der 34. Minute verkleinerte Adrian Oberholzer den Rückstand von Kirchberg auf 2:4.

Lucian Nicola baute in der 61. Minute die Führung für Münchwilen weiter aus (5:2). Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Mario Kuhn in der 83. Minute für Kirchberg auf 3:5. Es handelte sich um einen Penalty.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Münchwilen für Bekim Panik (4.), Michele Rocco (56.) und Patryk Pioter Walos (61.). Gelbe Karten gab es bei Kirchberg für Patrik Brändle (17.), Pablo Rohner (54.) und Sandro Loser (54.).

In den bisherigen Spielen ist Münchwilen nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.9. Das bedeutet, dass Münchwilen die achtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 8 mit durchschnittlich 2.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Münchwilen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 16 Punkten auf Rang 9. Münchwilen hat bisher viermal gewonnen, zehnmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Münchwilen geht es auswärts gegen FC Wängi 1 (Platz 4) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 20. Mai (17.00 Uhr, Grosswies, Wängi).

Für Kirchberg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 37 Punkten auf Rang 3. Kirchberg hat bisher elfmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Kirchberg spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Aadorf 1 (Rang 10). Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (17. Mai) (20.00 Uhr, Unterwiesen, Aadorf).

Telegramm: FC Münchwilen 1 - FC Kirchberg 1 5:3 (4:2) - Waldegg, Münchwilen – Tore: 12. Aaron Eberli 1:0. 16. Aaron Schönenberger 1:1. 18. Lucian Nicola (Penalty) 2:1.28. Ilario Romagnolo 3:1. 34. Aaron Eberli 4:1. 34. Adrian Oberholzer 4:2. 61. Lucian Nicola 5:2. 83. Mario Kuhn (Penalty) 5:3. – Münchwilen: Michele Rocco, Nuno Rafael Da Cruz Moura, Bekim Panik, Gentrim Bytyqi, Lucian Nicola, Patryk Pioter Walos, Marco Caetano Falcao, Florentin Marku, Gregory Augello, Ilario Romagnolo, Aaron Eberli. – Kirchberg: Levin Rodrigues, Mario Kuhn, Aaron Ress, Franco Loser, Yannic Lang, Adrian Oberholzer, Florian Schefer, Patrice Müller, Pablo Rohner, Aaron Schönenberger, Patrik Brändle. – Verwarnungen: 4. Bekim Panik, 17. Patrik Brändle, 54. Pablo Rohner, 54. Sandro Loser, 56. Michele Rocco, 61. Patryk Pioter Walos.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.05.2023 22:40 Uhr.