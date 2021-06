3. Liga, Gruppe 4 Münchwilen siegt nach sieben Niederlagen – Drei Treffer für Hallil Ince Erfolgserlebnis für Münchwilen: Nach sieben Niederlagen in Folge siegt das Team am Samstag auswärts gegen Netstal 4:3.

(chm)

Den Auftakt machte Hallil Ince, der in der 8. Minute für Münchwilen zum 1:0 traf. Gleichstand war wieder in der 12. Minute. Bekim Panik traf ins eigene Tor zum 1:1-Ausgleich für Netstal. Hallil Ince erzielte in der 25. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Münchwilen.

Mit seinem Tor in der 37. Minute brachte Petrit Thaqi Münchwilen mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Die 44. Minute brachte für Netstal den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Henrique Manuel Carvalho da Silva. Wiederum Hallil Ince erhöhte in der 63. Minute zur 4:2-Führung für Münchwilen. Netstal kam in der 67. Minute noch auf 3:4 heran, als Marco Cucinelli traf. Der Ausgleich fiel jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total elf Karten. Bei Netstal sah Matteo Barbieri (96.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Netstal weitere fünf gelbe Karten. Bei Münchwilen gab es fünf gelbe Karten.

Der Sieg bedeutet für Münchwilen, dass das Team nicht mehr auf einem Abstiegsplatz liegt. Das Team liegt mit sechs Punkten auf Rang 10. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Münchwilen hat bisher zweimal gewonnen und achtmal verloren.

Münchwilen tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 27. Juni (16.00 Uhr, Waldegg, Münchwilen).

Netstal verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Netstal hat bisher noch nie gewonnen. Dreimal spielte das Team unentschieden. Sieben Spiele gingen verloren.

Netstal spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen SC Aadorf 1 (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 27. Juni (16.00 Uhr, Unterwiesen, Aadorf).

Telegramm: FC Netstal 1 - FC Münchwilen 1 3:4 (2:3) - Wiggis, Netstal – Tore: 8. Hallil Ince 0:1. 12. Eigentor (Bekim Panik) 1:1.25. Hallil Ince 1:2. 37. Petrit Thaqi 1:3. 44. Henrique Manuel Carvalho da Silva 2:3. 63. Hallil Ince 2:4. 67. Marco Cucinelli 3:4. – Netstal: Igor Pantovic, Marc Pfeiffer, Jannis Schneider, Tjark Reumer, Andris Zweifel, Enis Yaman Ugur, Manuel Schneider, Robin Kormann, Lucas Sauter, Marco Cucinelli, Henrique Manuel Carvalho da Silva. – Münchwilen: Janosch Diggelmann, Lucian Nicola, Daniel Ricardo dos Santos Dias, Bekim Panik, Georg Braham, Petrit Thaqi, Hallil Ince, Ilario Romagnolo, Antonio Fernandez Puron, Edin Mujkanovic, Mario Spadavecchia. – Verwarnungen: 24. Enis Yaman Ugur, 32. Robin Kormann, 33. Igor Pantovic, 47. Mario Spadavecchia, 66. Edin Mujkanovic, 74. Raoul Matteo Memoli, 87. Georg Braham, 90. Andris Zweifel, 95. Daniel Ricardo dos Santos Dias, 96. Matteo Barbieri – Ausschluss: 96. Matteo Barbieri.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 4: FC Ebnat-Kappel 1 - FC Herisau 1 0:1, FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 - FC Flawil 1 6:0, FC Gossau 2 - FC Glarus 1 4:2, FC Netstal 1 - FC Münchwilen 1 3:4

Tabelle: 1. FC Herisau 1 10 Spiele/25 Punkte (34:11). 2. FC Tobel-Affeltrangen 1946 1 10/21 (30:15), 3. FC Uznach 1 9/18 (27:20), 4. FC Flawil 1 10/18 (28:19), 5. FC Gossau 2 10/18 (28:20), 6. FC Dussnang 1 9/13 (14:12), 7. FC Neckertal-Degersheim 1 9/13 (14:25), 8. SC Aadorf 1 9/12 (22:24), 9. FC Glarus 1 10/12 (21:25), 10. FC Münchwilen 1 10/6 (18:31), 11. FC Ebnat-Kappel 1 10/4 (11:27), 12. FC Netstal 1 10/3 (9:27).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.06.2021 09:15 Uhr.