3. Liga, Gruppe 4 Münchwilen siegt gegen Aadorf Münchwilen behielt im Spiel gegen Aadorf am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

(chm)

Ein Eigentor von Federico Ognissanti brachte in der 42. Minute die 1:0-Führung für Münchwilen. Ilario Romagnolo sorgte in der 43. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Münchwilen. Münchwilen erhöhte in der 60. Minute seine Führung durch Florentin Marku weiter auf 3:0. In der 72. Minute sorgte Jannic Baak noch für Resultatkosmetik für Aadorf. Er traf zum 1:3-Schlussstand.

Bei Münchwilen erhielten Florentin Marku (34.), Michael Künzler (95.) und Lucian Nicola (96.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Aadorf für Pascal Frei (65.) und Jeremias Dölger (94.).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Münchwilen. Das Team liegt mit 20 Punkten auf Rang 10. Münchwilen hat bisher fünfmal gewonnen, zehnmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Münchwilen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Münsterlingen 1 (Platz 7). Das Spiel findet am 4. Juni statt (16.00 Uhr, Hafenfeld, Scherzingen).

Nach der Niederlage büsst Aadorf zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 18 Punkten auf Rang 11. Aadorf hat bisher fünfmal gewonnen, zwölfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Aadorf auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Bütschwil 1. Das Spiel findet am 4. Juni statt (16.00 Uhr, Breite Bütschwil, Bütschwil).

Telegramm: FC Münchwilen 1 - SC Aadorf 1 3:1 (2:0) - Waldegg, Münchwilen – Tore: 42. Eigentor (Federico Ognissanti) 1:0.43. Ilario Romagnolo 2:0. 60. Florentin Marku 3:0. 72. Jannic Baak 3:1. – Münchwilen: Michele Rocco, Nuno Rafael Da Cruz Moura, Lucian Nicola, Igor Vukosavljevic, Daniel Ricardo dos Santos Dias, Marco Caetano Falcao, Michael Künzler, Aaron Eberli, Florentin Marku, Ilario Romagnolo, Colin Keller. – Aadorf: Federico Ognissanti, Fabrice Schläpfer, Yanik Düring, Fabian Stalder, Joel Braun, Pascal Ebneter, Jan Mika Strehler, Patrick Bitzer, Mirco Meier, Michel Trigo, Pascal Frei. – Verwarnungen: 34. Florentin Marku, 65. Pascal Frei, 94. Jeremias Dölger, 95. Michael Künzler, 96. Lucian Nicola.

