2. Liga, Gruppe 1 Montlingen und Abtwil spielen Remis Sechs Tore sind zwischen Montlingen und Abtwil gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

(chm)

Beide Teams gingen im Spiel einmal in Führung. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Abtwil in der 77. Minute.

Montlingen war zwischenzeitlich mit 3:1 (22. Minute) in Führung, konnte den Vorsprung aber nicht über die Runden bringen.

In der 11. Minute erzielte Manuel Bont für Montlingen die 2:1-Führung. Florian Haltiner sorgte in der 22. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Montlingen. Die 50. Minute brachte für Abtwil den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Temesgen Sabit. Den Ausgleich für Abtwil erzielte Renato Gröli. Er war in der 77. Minute erfolgreich.

Auch Abtwil war im Spiel zeitweise vorne gelegen, nämlich 1:0 (4. Minute).

Trotz einer 66 Minuten andauernden Führung ging Montlingen lediglich mit einem einzigen Punkt aus der Partie.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Abtwil gab es vier gelbe Karten. Bei Montlingen erhielten Florian Haltiner (32.), Manuel Bont (38.) und Valdet Istrefi (92.) eine gelbe Karte.

Die Tabellensituation bleibt für Montlingen unverändert. Das Team liegt mit 14 Punkten auf Rang 11. Montlingen hat bisher dreimal gewonnen, achtmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Montlingen in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team KF Dardania St. Gallen 1. Die Partie findet am 7. Mai statt (16.30 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Für Abtwil hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 26 Punkten auf Rang 5. Abtwil hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Abtwil geht es daheim gegen FC Au-Berneck 05 1 (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 8. Mai statt (15.00 Uhr, Spiserwies, Abtwil).

Telegramm: FC Montlingen 1 - FC Abtwil-Engelburg 1 3:3 (3:1) - Kolbenstein, Montlingen – Tore: 4. Silvan Spescha 0:1. 8. Luiz Felipe Idalgo Infante 1:1. 11. Manuel Bont 2:1. 22. Florian Haltiner 3:1. 50. Temesgen Sabit 3:2. 77. Renato Gröli 3:3. – Montlingen: Pascal Wittwer, Fabio Wörnhard, Manuel Bont, Fabio Klingler, Florian Haltiner, Sidinei Antonio Zeferino De Oliveira, Luiz Felipe Idalgo Infante, Ramon Wüst, Valdet Istrefi, Livio Lüchinger, Ralph Heeb. – Abtwil: Mathias Altermatt, Iven Manser, Thomas Sturzenegger, Jan Ledergerber, Andrin Gehrig, Silvan Spescha, Marc Koller, Glen Forster, Reto Nef, Mattias Gröli, Sven Messmer. – Verwarnungen: 32. Florian Haltiner, 38. Manuel Bont, 65. Marc Koller, 77. Sven Messmer, 79. Tomislav Mijatovic, 90. Jan Speck, 92. Valdet Istrefi.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.05.2022 07:14 Uhr.