2. Liga, Gruppe 1 Montlingen stolpert gegen Schluein Schluein hat am Samstag gegen Montlingen die Überraschung geschafft: Die elftplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das fünftklassierte Team, und das gleich mit 4:0.

(chm)

Sattar Afzali erzielte in der 25. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Schluein. Mit seinem Tor in der 32. Minute brachte Livio Derungs Schluein mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Girom Affolter baute in der 60. Minute die Führung für Schluein weiter aus (3:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Livio Derungs, der in der 84. Minute die Führung für Schluein auf 4:0 ausbaute.

Bei Schluein erhielten Nico D Atria (25.) und Andri Michel (76.) eine gelbe Karte. Bei Montlingen erhielten Nando Lüchinger (57.) und Jan Meier (89.) eine gelbe Karte.

Der Sieg bedeutet für Schluein, dass das Team nicht mehr auf einem Abstiegsplatz liegt. Zehn Punkte bedeuten Rang 9. Das Team verbessert sich um zwei Plätze. Neu am Tabellenende liegt FC Altstätten 1. Schluein hat bisher dreimal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Schluein ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Mit der Niederlage rückt Montlingen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 15 Punkten neu Platz 6. Montlingen hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Montlingen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt.

Telegramm: US Schluein Ilanz 1 - FC Montlingen 1 4:0 (2:0) - Crap Gries, Schluein – Tore: 25. Sattar Afzali 1:0. 32. Livio Derungs 2:0. 60. Girom Affolter 3:0. 84. Livio Derungs (Penalty) 4:0. – Schluein: David Hornacek, Luzi Dermont, Martin Egger, Gian Sgier, Aron Büchler, Livio Derungs, Nico D Atria, Andri Michel, Adrian Zimmermann, Sattar Afzali, Tiziano Vinzens. – Montlingen: Pascal Wittwer, Argurian Bojaxhi, Manuel Bont, Fabio Wörnhard, Florian Haltiner, Jan Meier, Nando Lüchinger, Fabio Klingler, Mauro Malacrida, Valdet Istrefi, Michel Gadient. – Verwarnungen: 25. Nico D Atria, 57. Nando Lüchinger, 76. Andri Michel, 89. Jan Meier.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga, Gruppe 1: FC St. Margrethen 1 - FC Vaduz 2 1:1, FC Rorschach-Goldach 17 1 - FC Au-Berneck 05 1 1:0, FC Altstätten 1 - FC Romanshorn 1 2:0, US Schluein Ilanz 1 - FC Montlingen 1 4:0, FC Arbon 05 1 - FC Rheineck 1 3:1

Tabelle: 1. FC Rorschach-Goldach 17 1 11 Spiele/29 Punkte (35:9). 2. FC Romanshorn 1 11/22 (27:14), 3. FC Mels 1 10/19 (25:19), 4. FC Ruggell 1 10/16 (18:12), 5. FC Vaduz 2 11/15 (20:16), 6. FC Montlingen 1 11/15 (24:25), 7. FC Au-Berneck 05 1 11/15 (14:18), 8. FC Arbon 05 1 11/15 (20:22), 9. US Schluein Ilanz 1 11/10 (18:28), 10. FC St. Margrethen 1 11/10 (14:21), 11. FC Rheineck 1 11/9 (13:28), 12. FC Altstätten 1 11/6 (13:29).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.06.2021 15:44 Uhr.