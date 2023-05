4. Liga, Gruppe 3 Montlingen siegt gegen Au-Berneck 05 Montlingen gewinnt am Samstag zuhause gegen Au-Berneck 05 2:1.

Montlingen lag ab der 32. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Jan Baumgartner (30. Minute) und Tarik Öztürk getroffen hatten. Au-Berneck 05 gelang in der 58. Minute durch Noah Blumenthal Sorell noch der Anschlusstreffer.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Marcel Seitz von Montlingen erhielt in der 67. Minute die gelbe Karte.

In der Gruppe ist Montlingen in der Defensive wie auch in der Offensive Spitze. Das Team schiesst am meisten Tore und kassiert die wenigsten. Total schoss das Team 42 Tore in 13 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3 Toren pro Spiel.

Montlingen liegt dank dem Sieg neu an der Tabellenspitze. Das Team hat nach 14 Spielen 32 Punkte auf dem Konto. Es macht einen Platz gut. Montlingen hat bisher neunmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Montlingen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Rheineck 1a (Platz 4). Die Partie findet am 13. Mai statt (17.30 Uhr, Stapfenwies, Rheineck).

Für Au-Berneck 05 hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 5. Für Au-Berneck 05 war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Au-Berneck 05 in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Altstätten 2a. Diese Begegnung findet am Donnerstag (11. Mai) statt (20.00 Uhr, Degern, Au).

Telegramm: FC Montlingen 2 - FC Au-Berneck 05 2 2:1 (2:0) - Kolbenstein, Montlingen – Tore: 30. Jan Baumgartner 1:0. 32. Tarik Öztürk 2:0. 58. Noah Blumenthal Sorell 2:1. – Montlingen: Andrin Zünd, Marcel Seitz, Darryl Thurnherr, Julian Dietsche, Silvio Räss, Tarik Öztürk, Jan Baumgartner, Fabian Baumgartner, Maik Büchel, Fabian Wüst, Samuel Lüchinger. – Au-Berneck 05: Fabian Scheier, Till Nüesch, Luca Tobler, Andreas Sieber, Luca Varano, Marco Hanimann, Noah Gotadoro, Noah Blumenthal Sorell, Maid Pjanic, Mateo Gulan, Levin Ulmann. – Verwarnungen: 67. Marcel Seitz.

