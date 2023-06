4. Liga, Gruppe 3 Montlingen setzt Siegesserie auch gegen Eschen/Mauren fort Montlingen reiht Sieg an Sieg: Gegen Eschen/Mauren hat das Team am Freitag bereits den fünften Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 2:0

(chm)

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: In der 2. Minute gelang Samuel Lüchinger der Führungstreffer zum 1:0 für Montlingen. Das Eigentor von Silvan Marxer (34. Minute) bedeutete die 2:0-Führung für Montlingen.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Gruppe ist Montlingen in der Defensive wie auch in der Offensive Spitze. Das Team schiesst am meisten Tore und kassiert die wenigsten. Total schoss das Team 58 Tore in 17 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.2 Toren pro Spiel.

Der Sieg bedeutet für Montlingen die Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach 18 Spielen bei 44 Punkten. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Für Montlingen ist es der fünfte Sieg in Serie.

Für Montlingen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Mit der Niederlage rückt Eschen/Mauren in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 17 Punkten neu Platz 9. Eschen/Mauren hat bisher fünfmal gewonnen, elfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Eschen/Mauren ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: USV Eschen/Mauren 3 - FC Montlingen 2 0:2 (0:2) - Sportpark Eschen, Eschen – Tore: 2. Samuel Lüchinger 0:1. 34. Eigentor (Silvan Marxer) 0:2. – Eschen/Mauren: Philipp Meier, Robin Frommelt, Patrick Hoop, Mario Meier, Jonas Frick, Linus Marxer, Julian Kuster, Arda Sancar Uz, Manuel Ritter, Roger Hangartner, Niels Ritter. – Montlingen: Fabian Weder, Riccardo Wörnhard, Darryl Thurnherr, Julian Dietsche, Silvio Räss, Raffael Räss, Michael Dietrich, Fabian Baumgartner, Nando Steiger, Fabian Wüst, Samuel Lüchinger. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.06.2023 21:21 Uhr.