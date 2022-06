4. Liga, Gruppe 3 Montlingen setzt Siegesserie auch gegen Altstätten fort Montlingen reiht Sieg an Sieg: Gegen Altstätten hat das Team am Freitag bereits den vierten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:2

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Darryl Thurnherr für Montlingen. In der 11. Minute traf er zum 1:0. Es handelte sich um einen Penalty. Montlingen baute die Führung in der 22. Minute (Jan Meier) weiter aus (2:0). Der Anschlusstreffer für Altstätten zum 1:2 kam in der 29. Minute. Verantwortlich dafür war Agmend Ali.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Montlingen stellte Samuel Lüchinger in Minute 52 her. Dank dem Treffer von Jan Funke (72.) reduzierte sich der Rückstand für Altstätten auf ein Tor (2:3). Das letzte Tor der Partie fiel in der 75. Minute, als Marcel Seitz für Montlingen auf 4:2 erhöhte.

Gelbe Karten gab es bei Montlingen für Michael Dietrich (38.), Fabian Baumgartner (61.) und Christ Dietsche (83.). Bei Altstätten erhielten Janik Zünd (39.) und Urs Langenegger (46.) eine gelbe Karte.

Montlingen schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Die total 62 Tore in 18 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.4 Toren pro Match.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Montlingen. Das Team liegt mit 38 Punkten auf Rang 2. Montlingen hat bisher zwölfmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Montlingen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Altstätten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 6. Altstätten hat bisher sechsmal gewonnen, neunmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Altstätten ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Altstätten 2 - FC Montlingen 2 2:4 (1:2) - Grüntal Altstätten, Altstätten – Tore: 11. Darryl Thurnherr (Penalty) 0:1.22. Jan Meier 0:2. 29. Agmend Ali 1:2. 52. Samuel Lüchinger 1:3. 72. Jan Funke 2:3. 75. Marcel Seitz 2:4. – Altstätten: Bruno Mota Marinho, Samir Saqipi, Sandro Rifici, Aleksandar Disic, Janik Zünd, Stefan Stanisic, Urs Langenegger, Agmend Ali, Denis Bektesi, Maik Jaquier, Jan Funke. – Montlingen: Fabian Weder, Joel Germann, Darryl Thurnherr, Julian Dietsche, Silvio Räss, Samuel Lüchinger, Michael Dietrich, Fabian Baumgartner, Christ Dietsche, Fabian Wüst, Jan Meier. – Verwarnungen: 38. Michael Dietrich, 39. Janik Zünd, 46. Urs Langenegger, 61. Fabian Baumgartner, 83. Christ Dietsche.

