2. Liga, Gruppe 1 Montlingen holt sich drei Punkte gegen Ruggell – Menderes Caglar entscheidet Spiel Montlingen behielt im Spiel gegen Ruggell am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:2.

Montlingen holte gegen Ruggell zweimal einen Rückstand auf und gewann schliesslich.

Im Detail: Das Skore eröffnete Constantin Marxer in der 4. Minute. Er traf für Ruggell zum 1:0. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 16, als Valdet Istrefi für Montlingen erfolgreich war. In der 37. Minute war es an Ramon Adejumo Jimoh, Ruggell 2:1 in Führung zu bringen.

Valdet Istrefi glich in der 48. Minute für Montlingen aus. Es hiess 2:2. In der 72. Minute schoss Menderes Caglar Montlingen in Führung. Es war der Siegtreffer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Ruggell sah Lukas Büchel (75.) die rote Karte. Gelb erhielt Lukas Büchel (58.). Die einzige gelbe Karte bei Montlingen erhielt: Nando Lüchinger (74.)

Montlingen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 17 Punkten liegt das Team auf Rang 11. Montlingen hat bisher viermal gewonnen, neunmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Montlingen in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Vaduz 2. Zu diesem Spiel kommt es am 22. Mai (14.00 Uhr, Stadion Rheinpark, Vaduz).

Für Ruggell hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 9. Ruggell hat bisher fünfmal gewonnen, neunmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Ruggell trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Au-Berneck 05 1 (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 21. Mai statt (16.00 Uhr, Freizeitpark Widau, Ruggell).

Telegramm: FC Montlingen 1 - FC Ruggell 1 3:2 (1:2) - Kolbenstein, Montlingen – Tore: 4. Constantin Marxer 0:1. 16. Valdet Istrefi 1:1. 37. Ramon Adejumo Jimoh 1:2. 48. Valdet Istrefi 2:2. 72. Menderes Caglar 3:2. – Montlingen: Pascal Wittwer, Fabio Wörnhard, Sandro Lüchinger, Florian Haltiner, Ralph Heeb, Sidinei Antonio Zeferino De Oliveira, Nando Lüchinger, Menderes Caglar, Luiz Felipe Idalgo Infante, Argurian Bojaxhi, Valdet Istrefi. – Ruggell: Matthias Haselwanter, Fabian Ducak, Lukas Büchel, Stefan Maag, Ramon Adejumo Jimoh, Nicola Kollmann, Ricard Micevski, Marius Hasler, Colin Haas, Corsin Matt, Constantin Marxer. – Verwarnungen: 58. Lukas Büchel, 74. Nando Lüchinger – Ausschluss: 75. Lukas Büchel.

