4. Liga, Gruppe 3 Montlingen gewinnt klar gegen Rheineck Montlingen behielt im Spiel gegen Rheineck am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 6:2.

Drei seiner Tore schoss Montlingen in der ersten Halbzeit, gleich viele in der zweiten Halbzeit.

Rheineck waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:3 (59. Minute) und zum 2:4 (66. Minute).

Die Torschützen für Montlingen waren: Silvio Räss, Samuel Lüchinger, Ramon Wüst, Michael Dietrich, Fabian Wüst und Cédric Keel. Die Torschützen für Rheineck waren: Joshua Braun und Georgios Stella.

Bei Rheineck sah Vito Frano (46.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Vito Frano (29.) und Quentin Weber (42.). Gelbe Karten gab es bei Montlingen für Joel Kobler (40.) und Fabian Baumgartner (44.).

Montlingen hat in der Gruppe sowohl den besten Sturm wie auch die beste Abwehr. Total schoss das Team 48 Tore in 14 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.2 Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Rheineck ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 2.9 Tore pro Partie (Rang 9).

Montlingen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 35 Punkte bedeuten Rang 2. Für Montlingen ist es der zweite Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Montlingen zuhause mit FC Heiden 1 (Rang 8) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 30. Mai statt (20.00 Uhr, Kolbenstein, Montlingen).

Nach der Niederlage büsst Rheineck einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 22 Punkten auf Rang 5. Für Rheineck war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Rheineck auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Au-Berneck 05 2 (Platz 4) zu tun. Das Spiel findet am 20. Mai statt (19.00 Uhr, Degern, Au).

Telegramm: FC Rheineck 1a - FC Montlingen 2 2:6 (0:3) - Stapfenwies, Rheineck – Tore: 6. Fabian Wüst 0:1. 12. Samuel Lüchinger 0:2. 37. Ramon Wüst 0:3. 59. Joshua Braun 1:3. 65. Cédric Keel 1:4. 66. Georgios Stella 2:4. 76. Silvio Räss 2:5. 86. Michael Dietrich 2:6. – Rheineck: Yves Hüttenmoser, Filip Kevély, Imer Bekjiri, Quentin Weber, Marc Gross, Vito Frano, Luca Müller, Georgios Stella, Joshua Braun, Artrid Kololli, Remo Gebert. – Montlingen: Andrin Zünd, Marcel Seitz, Julian Dietsche, Darryl Thurnherr, Silvio Räss, Jan Baumgartner, Ramon Wüst, Fabian Baumgartner, Joel Kobler, Fabian Wüst, Samuel Lüchinger. – Verwarnungen: 29. Vito Frano, 40. Joel Kobler, 42. Quentin Weber, 44. Fabian Baumgartner – Ausschluss: 46. Vito Frano.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

