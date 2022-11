2. Liga, Gruppe 1 Montlingen gewinnt deutlich gegen St. Margrethen Sieg für Montlingen: Gegen St. Margrethen gewinnt das Team am Samstag auswärts 4:1.

(chm)

Den Auftakt machte Valdet Istrefi, der in der 30. Minute für Montlingen zum 1:0 traf. Erneut Valdet Istrefi traf in der 35. Minute auch zum 2:0 für Montlingen. Tarik Öztürk baute in der 61. Minute die Führung für Montlingen weiter aus (3:0).

Nurkan Ibrahimi verkürzte in der 78. Minute den Rückstand von St. Margrethen auf 1:3. Das letzte Tor der Partie erzielte Tarik Öztürk, der in der 91. Minute die Führung für Montlingen auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Montlingen sah Maik Büchel (72.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Montlingen weitere vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei St. Margrethen für Mergim Osmani (46.), Ahmet Cetinkaya (50.) und Valdon Axhija (77.).

Die Abwehr von St. Margrethen kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 3.2 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach elf Spielen, in denen die Defensive 35 Tore hinnehmen musste (Rang 12).

Montlingen machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 16 Punkten auf Rang 6. Montlingen hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Montlingen tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Vaduz 2 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 26. März statt ( Uhr, Stadion Rheinpark, Vaduz).

St. Margrethen verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für St. Margrethen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit dem fünftplatzierten FC Altstätten 1 kriegt es St. Margrethen als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 25. März statt (16.00 Uhr, Rheinau St. Margrethen, St. Margrethen).

Telegramm: FC St. Margrethen 1 - FC Montlingen 1 1:4 (0:2) - Rheinau St. Margrethen, St. Margrethen – Tore: 30. Valdet Istrefi 0:1. 35. Valdet Istrefi 0:2. 61. Tarik Öztürk 0:3. 78. Nurkan Ibrahimi 1:3. 91. Tarik Öztürk 1:4. – St.Margrethen: Besart Rushiti, Jeffrey Keller, Valdon Axhija, Albert Prenaj, Ahmet Cetinkaya, Fabian Gashi, Luciano Simonelli Deveza, Nurkan Ibrahimi, Rilind Shala, Mergim Osmani, Serkan Aktas. – Montlingen: Fabian Lüchinger, Maik Büchel, Fabio Wörnhard, Florian Haltiner, Flurin Zoller, Noah Frick, Fitim Ramadani, Nando Lüchinger, Sandro Lüchinger, Menderes Caglar, Valdet Istrefi. – Verwarnungen: 17. Maik Büchel, 33. Nando Lüchinger, 37. Fitim Ramadani, 46. Mergim Osmani, 50. Ahmet Cetinkaya, 77. Valdon Axhija, 90. Fabio Wörnhard – Ausschluss: 72. Maik Büchel.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.11.2022 17:37 Uhr.

