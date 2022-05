4. Liga, Gruppe 3 Montlingen entscheidet Spitzenspiel gegen Rebstein für sich – Entscheidung in der Schlussminute Montlingen reiht Sieg an Sieg: Gegen Rebstein hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 2:1

Montlingen geriet zunächst in Rückstand, als Jan Schmid in der 61. Minute Rebstein 1:0 in Front brachte. Zwei Tore innerhalb von acht Minuten brachten aber für Montlingen die Wende. Zuerst erzielte Adrian Baumgartner (84.) den Ausgleich. Silvio Räss schoss kurz darauf das Siegtor zum 2:1 für Montlingen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Rebstein erhielten Marco Keel (64.) und Lars Sonderegger (75.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Montlingen, nämlich für Sven Eugster (57.).

Die Offensive von Montlingen ist die beste der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 3.4 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 17 Spielen, in denen die Offensive 58 Tore erzielte.

Die Tabellensituation hat sich für Montlingen nicht verändert. Mit 35 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Montlingen ist es der dritte Sieg in Serie.

Für Montlingen geht es auswärts gegen FC Altstätten 2 (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 3. Juni (20.00 Uhr, Grüntal Altstätten, Altstätten).

Rebstein gibt mit der Niederlage die Führungsposition in der Tabelle ab. Mit 36 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Nach sechs Siegen in Serie verliert Rebstein erstmals wieder.

Als nächstes tritt Rebstein in einem Heimspiel gegen das erstplatzierte Team FC Ruggell 2 zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 4. Juni statt (17.00 Uhr, Birkenau, Rebstein).

Telegramm: FC Montlingen 2 - FC Rebstein 2a 2:1 (0:0) - Kolbenstein, Montlingen – Tore: 61. Jan Schmid 0:1. 84. Adrian Baumgartner 1:1. 92. Silvio Räss 2:1. – Montlingen: Fabian Weder, Jan Baumgartner, Darryl Thurnherr, Julian Dietsche, Sven Eugster, Michael Dietrich, Herbert Kühne, Fabian Baumgartner, Christ Dietsche, Fabian Wüst, Jan Meier. – Rebstein: Christian Hermann, Lars Sonderegger, Durim Bektasi, Dominic Gächter, Philipp Aregger, Fabian Oertle, Marco Keel, Patrick Nater, David Giovetti de Almeida, Jeton Salihi, Jan Schmid. – Verwarnungen: 57. Sven Eugster, 64. Marco Keel, 75. Lars Sonderegger.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

