2. Liga, Gruppe 1 Montlingen bezwingt auswärts Ems Sieg für Montlingen: Gegen Ems gewinnt das Team am Sonntag auswärts 3:2.

Ems ging zunächst in Führung, als Janique Gringer in der 10. Minute traf. Dann glich aber Fitim Ramadani (48.) für Montlingen aus. Mauro Malacrida in der 72. Minute und Noah Frick in der 84. Minute brachten Montlingen sodann 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam Ems noch auf 2:3 heran. Samir Limani war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 89. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Montlingen sah Fabio Wörnhard (74.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Fabio Wörnhard (31.), Sandro Lüchinger (55.) und Manuel Bont (58.). Gelbe Karten gab es bei Ems für Balazs Egyed (48.) und Samir Limani (68.).

Montlingen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 22 Punkte bedeuten Rang 7. Montlingen hat bisher siebenmal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Montlingen wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team FC Flawil 1, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 23. April statt (14.00 Uhr, Kolbenstein, Montlingen).

Für Ems hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 5. Für Ems war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Ems in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Altstätten 1 (Platz 4) zu tun. Das Spiel findet am 23. April statt (14.30 Uhr, GESA, Altstätten).

Telegramm: FC Ems 1 - FC Montlingen 1 2:3 (1:0) - EMS – Tore: 10. Janique Gringer 1:0. 48. Fitim Ramadani 1:1. 72. Mauro Malacrida 1:2. 84. Noah Frick 1:3. 89. Samir Limani 2:3. – Ems: Balazs Egyed, Remo Zanolari, Mahir Beso, Enes Salihagic, Matteo Bisculm, Janique Gringer, Samir Limani, Andri Hunger, Pierin Frizzoni, Agon Topalli, Marius Spiller. – Montlingen: Fabian Lüchinger, Jan Meier, Florian Haltiner, Manuel Bont, Fabio Wörnhard, Noah Frick, Sandro Lüchinger, Nando Lüchinger, Mauro Malacrida, Valdet Istrefi, Fitim Ramadani. – Verwarnungen: 31. Fabio Wörnhard, 48. Balazs Egyed, 55. Sandro Lüchinger, 58. Manuel Bont, 68. Samir Limani – Ausschluss: 74. Fabio Wörnhard.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

