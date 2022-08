4. Liga, Gruppe 4 Milan Latinovic führt St. Otmar mit drei Toren zum Sieg gegen Rebstein St. Otmar behielt im Spiel gegen Rebstein am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:1.

Das Skore eröffnete Milan Latinovic in der 2. Minute. Er traf für St. Otmar zum 1:0. St. Otmar baute die Führung in der 28. Minute (Mirnes Hrapic) weiter aus (2:0). Milan Latinovic baute in der 46. Minute die Führung für St. Otmar weiter aus (3:0).

Matthias Schär (67. Minute) liess Rebstein auf 1:3 herankommen. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Milan Latinovic in der 85. Minute, als er für St. Otmar zum 4:1 traf.er traf zum dritten Mal.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei St. Otmar, Mirnes Hrapic (27.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Rebstein, nämlich für Joel Schönbeck (81.).

St. Otmar spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 0.3 Treffer zu pro Spiel. Der Sturm belegt mit 4 geschossenen Toren Rang 2.

Rebstein lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen St. Otmar. Die total 4 Gegentore in ein Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.3 Toren pro Match (Rang 8).

St. Otmar liegt nach Spiel 3 auf Rang 2. St. Otmar hat bisher immer gewonnen, nämlich einmal.

Als nächstes tritt St. Otmar auswärts gegen das erstplatzierte Team FC Rorschacherberg 1 zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am 27. August (17.00 Uhr, MZA Rorschacherberg, Rorschacherberg).

In der Tabelle steht Rebstein nach dem dritten Spiel auf Rang 8. Rebstein hat bisher nur verloren, nämlich einmal.

Für Rebstein geht es in einem Heimspiel gegen FC Rotmonten SG 1 (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 27. August statt (17.00 Uhr, Birkenau, Rebstein).

Telegramm: FC St. Otmar 1b - FC Rebstein 2b 4:1 (3:0) - Lerchenfeld, St. Gallen – Tore: 2. Milan Latinovic 1:0. 28. Mirnes Hrapic 2:0. 46. Milan Latinovic 3:0. 67. Matthias Schär 3:1. 85. Milan Latinovic 4:1. – St.Otmar: Dusko Laketic, Slobodan Dimic, Danijel Jevremovic, Nikola Gavrilovic, Nemanja Abadzic, Alen Cikotic, Mihailo Laketic, Stefan Saracevic, Elvedin Suljanovic, Mirnes Hrapic, Milan Latinovic. – Rebstein: Stefan Eggenberger, Thushipan Sriskandanathan, Daniel Bürki, Roland Bürki, Valentin Bünter, Raphael Ulmann, Lucas Bister, Nicolae Sorin Albeanu, Marc Oehler, Mike Jenny, Roman Eggert. – Verwarnungen: 27. Mirnes Hrapic, 81. Joel Schönbeck.

