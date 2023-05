3. Liga, Gruppe 4 Michael Schneider führt Wängi mit drei Toren zum Sieg gegen Dussnang Wängi gewinnt am Samstag auswärts gegen Dussnang 5:0.

(chm)

In der 8. Minute gelang Michael Schneider der Führungstreffer zum 1:0 für Wängi. Björn Queetz erhöhte in der 38. Minute zur 2:0-Führung für Wängi. Wängi erhöhte in der 46. Minute seine Führung durch Gianluca Tedesco weiter auf 3:0.

Wängi erhöhte in der 59. Minute seine Führung durch Michael Schneider weiter auf 4:0. Sechs Minuten dauerte es, ehe Michael Schneider erneut erfolgreich war. Er traf in der 65. Minute zum 5:0 für Wängi.

Bei Dussnang erhielten Claude Steinmann (42.), Janik Roos (55.) und Robin Früh (91.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Wängi, nämlich für Pascal Holenstein (13.).

Die Abwehr von Dussnang kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 47 Tore in 17 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.8 Toren pro Spiel (Rang 10).

Keine Änderung in der Tabelle für Wängi: Das Team liegt mit 31 Punkten auf Rang 4. Für Wängi ist es der zweite Sieg in Serie.

Auf Wängi wartet im nächsten Spiel das fünftplatzierte Team FC Sirnach 1, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 14. Mai statt (14.00 Uhr, Grosswies, Wängi).

Für Dussnang hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 8. Für Dussnang war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Dussnang auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Münsterlingen 1 (Platz 7) zu tun. Diese Begegnung findet am 14. Mai statt (14.00 Uhr, Hafenfeld, Scherzingen).

Telegramm: FC Dussnang 1 - FC Wängi 1 0:5 (0:3) - Sonnenhof, Dussnang – Tore: 8. Michael Schneider 0:1. 38. Björn Queetz 0:2. 46. Gianluca Tedesco 0:3. 59. Michael Schneider 0:4. 65. Michael Schneider 0:5. – Dussnang: Joel Brühwiler, Patrik Beerli, Claude Steinmann, Robin Früh, Pascal Krucker, Patrick Wullschleger, Luca Greuter, Nico Bucher, Fabian Amrhein, Fabrice Kern, Janik Roos. – Waengi: Thierry Rusch, Dominic Holenstein, Stefan Sandmeier, Pascal Holenstein, Simon Böhi, Yanick Lanker, Oliver Burgermeister, Josua Bühler, Gianluca Tedesco, Björn Queetz, Michael Schneider. – Verwarnungen: 13. Pascal Holenstein, 42. Claude Steinmann, 55. Janik Roos, 91. Robin Früh.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

