4. Liga, Gruppe 4 Mervin Ramdedovic rettet Herisau einen Punkt gegen Fortuna Das Resultat im Spiel zwischen Fortuna und Herisau lautet 1:1.

In der ersten Halbzeit blieb die Partie torlos. Kaum aus der Pause zurückgekehrt, traf aber Fortuna zum 1:0. Der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit: Mervin Ramdedovic traf in der 93. Minute für Fortuna zum Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Fortuna sah Fabian Rietmann (48.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Fabian Rietmann (44.) und Daniel Koller (92.). Herisau behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

In seiner Gruppe hat Fortuna den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.3 Mal pro Partie.

Die Tabellensituation hat sich für Fortuna nicht verändert. 26 Punkte bedeuten Rang 2. Fortuna hat bisher siebenmal gewonnen, dreimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Fortuna spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FK Jedinstvo SG 1 (Platz 7). Die Partie findet am 21. Mai statt (16.30 Uhr, Kreuzbleiche, St. Gallen).

Nach dem Unentschieden büsst Herisau in der Tabelle ein und liegt neu mit 25 Punkten auf Rang 4. Das Team verliert damit einen Platz. Herisau hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Herisau tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Speicher 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am Mittwoch (18. Mai) statt (20.00 Uhr, Ebnet Herisau, Herisau).

Telegramm: FC Fortuna SG 1 - FC Herisau 2 1:1 (0:0) - Kreuzbleiche, St. Gallen – Tore: 47. Philipp Lehmann 1:0. 93. Mervin Ramdedovic 1:1. – Fortuna: Sebastian Huarte, Dario Paternale, Fabian Rietmann, Philipp Lehmann, Pascal Müller, Perparim Shala, Serge Frick, Roberto Licci, Patrick Menzi, Kasim Palaz, Luca Cocola. – Herisau: Simon Rüsch, Filip Miljkovic, Joel Gemperle, Max Nadig, Damjan Vasic, Gianluca Bianculli, Marco Wanner, Hakan Ümit, Benjamin Rufati, Sandro Wick, Dinis Teixeira Andrade. – Verwarnungen: 44. Fabian Rietmann, 92. Daniel Koller – Ausschluss: 48. Fabian Rietmann.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

