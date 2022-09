2. Liga, Gruppe 1 Mels und Uzwil spielen unentschieden Sechs Tore sind zwischen Mels und Uzwil gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

Beide Teams gingen im Spiel einmal in Führung. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Uzwil in der 76. Minute.

Mels war zwischenzeitlich mit 3:1 (50. Minute) in Führung, konnte den Vorsprung aber nicht über die Runden bringen.

In der 30. Minute erzielte Veton Aliji für Mels die 2:1-Führung. Pablo Müller sorgte in der 50. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Mels. Dank dem Treffer von Dejan Misic (64.) reduzierte sich der Rückstand für Uzwil auf ein Tor (2:3). Für den Ausgleich für Uzwil zum Schlussresultat von 3:3 war Mirko Milic in der 76. Minute besorgt. Für ihn war es das zweite Tor des Spiels.

Auch Uzwil war im Spiel zeitweise vorne gelegen, nämlich 1:0 (19. Minute).

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Mels sah Samuel Müller (90.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Ramon Gartmann (35.), Veton Aliji (58.) und Theodoros Sidiropoulos (95.). Gelbe Karten gab es bei Uzwil für Dejan Misic (58.) und Vlado Danilov (63.).

Der Sturm von Mels sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Die total 10 Tore in vier Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.5 Toren pro Match.

Unverändert liegt Mels auf Rang 9. Das Team hat fünf Punkte. Mels hat bisher einmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Mels geht es auswärts gegen FC Montlingen 1 (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 25. September statt (14.00 Uhr, Kolbenstein, Montlingen).

In der Tabelle liegt Uzwil weiterhin auf Rang 10. Das Team hat vier Punkte. Uzwil hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Uzwil geht es in einem Heimspiel gegen FC Herisau 1 (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 24. September statt (19.15 Uhr, Rüti, Henau).

Telegramm: FC Mels 1 - FC Uzwil 2 3:3 (2:1) - Tiergarten, Mels – Tore: 19. Mirko Milic 0:1. 29. Marco Kohler 1:1. 30. Veton Aliji 2:1. 50. Pablo Müller 3:1. 64. Dejan Misic 3:2. 76. Mirko Milic 3:3. – Mels: Samuel Müller, Robin Marthy, Thomas Starcevic, Daniel Lipovac, Luca Di Nita, Ramon Gartmann, Veton Aliji, Manuel Willi, Luca Bleisch, Marco Kohler, Pablo Müller. – Uzwil: Joshua Müller, Milan Takats, Andreas Böfer, Yoann Louis Marie, Marko Kartelo, Nemanja Boskovic, Darko Boskovic, Dejan Misic, Mirko Milic, Michael Hürlimann, Irves Kucani. – Verwarnungen: 35. Ramon Gartmann, 58. Dejan Misic, 58. Veton Aliji, 63. Vlado Danilov, 95. Theodoros Sidiropoulos – Ausschluss: 90. Samuel Müller.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Datenstand: 11.09.2022 23:46 Uhr.

