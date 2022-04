2. Liga, Gruppe 1 Mels stolpert gegen Montlingen Montlingen hat am Sonntag gegen Mels die Überraschung geschafft: Die elftplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das erstklassierte Team 1:2.

(chm)

Zunächst musste Montlingen einen Rückstand hinnehmen: In der 20. Minute traf Nando Lüchinger für Mels zum 1:0. Durch zwei Tore innerhalb von neun Minuten schaffte Montlingen aber die Wende. Luca Bleisch schoss in der 61. Minute den Ausgleich, in der 70. Minute erzielte Manuel Kalberer den Siegtreffer.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Montlingen gab es fünf gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Mels für Pierin Gantenbein (37.), Manuel Willi (52.) und Jindrich Stehlik (55.).

Die Tabellensituation bleibt für Montlingen unverändert. Das Team liegt mit zwölf Punkten auf Rang 11. Montlingen hat bisher dreimal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Montlingen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Au-Berneck 05 1 (Platz 7). Diese Begegnung findet am Mittwoch (13. April) statt (20.00 Uhr, Degern, Au).

Nach der Niederlage muss Mels die Tabellenführung abgeben. Das Team liegt mit 27 Punkten auf Rang 3. Mels hat bisher achtmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Mels geht es zuhause gegen FC Au-Berneck 05 1 (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 22. April statt (20.00 Uhr, Tiergarten, Mels).

Telegramm: FC Montlingen 1 - FC Mels 1 2:1 (1:0) - Kolbenstein, Montlingen – Tore: 20. Nando Lüchinger 1:0. 61. Luca Bleisch (Penalty) 1:1.70. Manuel Kalberer 1:2. – Montlingen: Pascal Wittwer, Fabio Wörnhard, Manuel Bont, Fabio Klingler, Florian Haltiner, Ramon Wüst, Fitim Ramadani, Nando Lüchinger, Sandro Lüchinger, Sidinei Antonio Zeferino De Oliveira, Ralph Heeb. – Mels: Samuel Müller, Ramon Gartmann, Luca Di Nita, Lauro Gurzeler, Pierin Gantenbein, Marco Wildhaber, Manuel Kalberer, Manuel Willi, Eric Stump, Luca Bleisch, Jindrich Stehlik. – Verwarnungen: 24. Sandro Lüchinger, 30. Ramon Wüst, 37. Pierin Gantenbein, 52. Manuel Willi, 55. Jindrich Stehlik, 85. Manuel Bont, 90. Fabio Wörnhard, 90. Giuseppe Castrovinci.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.04.2022 06:02 Uhr.