2. Liga, Gruppe 1 Mels siegt 4:1 im Spitzenspiel gegen Vaduz – Jindrich Stehlik mit drei Toren Das drittplatzierte Team Mels hat am Samstag im Duell zweier Topteams den erstklassierten Verein Vaduz zuhause 4:1 besiegt.

(chm)

Den Auftakt machte Jindrich Stehlik, der in der 22. Minute für Mels zum 1:0 traf. In der 32. Minute baute Marco Kohler den Vorsprung für Mels auf zwei Tore aus (2:0). Mels erhöhte in der 44. Minute seine Führung durch Jindrich Stehlik weiter auf 3:0.

Mit einem weiteren Tor erhöhte Jindrich Stehlik für Mels auf 4:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade fünf Minuten. Den Schlussstand stellte Adrian Hoti in der 63. Minute her, als er für Vaduz auf 1:4 verkürzte.

Bei Mels sah Robin Marthy (79.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Jindrich Stehlik (18.) und Robin Marthy (20.). Bei Vaduz sah Albin Behluli (7.) die rote Karte. Gelb erhielt Niklas Beck (90.).

Der Sturm von Mels sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Die total 27 Tore in neun Spielen bedeuten einen Schnitt von 3 Toren pro Match.

Vaduz lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Mels. Das Team kassiert im Schnitt 1.3 Tore pro Partie (Rang 2).

Mels rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 17 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Mels hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Mels auf fremdem Terrain auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Ems 1. Die Partie findet am 31. Oktober statt (15.00 Uhr, EMS).

Trotz der Niederlage bleibt Vaduz auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 20 Punkte auf dem Konto. Vaduz hat bisher sechsmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Vaduz daheim gegen das drittplatzierte Team FC Herisau 1 zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am 31. Oktober statt (15.00 Uhr, Stadion Rheinpark, Vaduz).

Telegramm: FC Mels 1 - FC Vaduz 2 4:1 (3:0) - Tiergarten, Mels – Tore: 22. Jindrich Stehlik 1:0. 32. Marco Kohler 2:0. 44. Jindrich Stehlik 3:0. 49. Jindrich Stehlik 4:0. 63. Adrian Hoti 4:1. – Mels: Cristiano Cardoso Teixeira, Robin Marthy, Michael Tscherfinger, Lauro Gurzeler, Pierin Gantenbein, Manuel Kalberer, Ramon Gartmann, Angelo Willi, Luca Bleisch, Marco Kohler, Jindrich Stehlik. – Vaduz: Tim Tiado Öhri, Azan Rahimi, Jonas Hilti, Albin Behluli, Nebojsa Spasojevic, Ardit Destani, Niklas Beck, Noah Kling, Andrin Netzer, Sascha Djokic, Adrian Hoti. – Verwarnungen: 18. Jindrich Stehlik, 20. Robin Marthy, 90. Niklas Beck – Ausschlüsse: 7. Albin Behluli, 79. Robin Marthy.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga, Gruppe 1: FC Winkeln SG 1 - FC St. Margrethen 1 2:0, FC Mels 1 - FC Vaduz 2 4:1, FC Herisau 1 - FC Ruggell 1 7:0

Tabelle: 1. FC Vaduz 2 9 Spiele/20 Punkte (27:12). 2. FC Mels 1 9/17 (27:14), 3. FC Herisau 1 9/16 (27:13), 4. KF Dardania St. Gallen 1 8/15 (19:9), 5. FC Abtwil-Engelburg 1 8/14 (23:15), 6. FC Ruggell 1 8/11 (12:19), 7. FC Winkeln SG 1 9/11 (11:20), 8. FC St. Margrethen 1 9/10 (14:21), 9. FC Ems 1 7/7 (12:10), 10. FC Au-Berneck 05 1 8/6 (9:17), 11. US Schluein Ilanz 1 8/5 (8:27), 12. FC Montlingen 1 8/5 (8:20).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2021 01:37 Uhr.