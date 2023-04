2. Liga, Gruppe 2 Maximilien Schönenberger führt Wattwil Bunt 1929 mit drei Toren zum Sieg gegen Henau Wattwil Bunt 1929 gewinnt am Samstag zuhause gegen Henau 4:1.

(chm)

Maximilien Schönenberger eröffnete in der 5. Minute das Skore, als er für Wattwil Bunt 1929 das 1:0 markierte. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Manuel Bossart, sorgte in der 17 für den Ausgleich für Henau. Per Penalty traf Maximilien Schönenberger in der 44. Minute zur 2:1-Führung für Wattwil Bunt 1929.

Silvio Bahoric sorgte in der 47. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Wattwil Bunt 1929. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Maximilien Schönenberger in der 49. Minute, als er für Wattwil Bunt 1929 zum 4:1 traf.er traf zum dritten Mal.

Bei Wattwil Bunt 1929 sah Maximilien Schönenberger (77.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Romario Mladenovic (41.) und Maximilien Schönenberger (55.). Bei Henau sah Robin Holenstein (73.) die rote Karte. Gelb erhielt Robin Holenstein (43.).

Wattwil Bunt 1929 machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 24 Punkten auf Rang 3. Wattwil Bunt 1929 hat bisher siebenmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Wattwil Bunt 1929 geht es auf fremdem Terrain gegen FC Eschenbach 1 (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 30. April statt (16.00 Uhr, Eschewies, Eschenbach).

Mit der Niederlage rückt Henau in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 23 Punkten neu Platz 4. Henau hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Henau in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Arbon 05 1. Die Partie findet am 30. April statt (15.00 Uhr, Rüti, Henau).

Telegramm: FC Wattwil Bunt 1929 1 - FC Henau 1 4:1 (2:1) - Grüenau, Wattwil – Tore: 5. Maximilien Schönenberger 1:0. 17. Manuel Bossart (Penalty) 1:1.44. Maximilien Schönenberger (Penalty) 2:1.47. Silvio Bahoric 3:1. 49. Maximilien Schönenberger 4:1. – Wattwil Bunt 1929: Giuliano Cucinelli, Marco Osterwalder, Christoph Schneider, Romario Mladenovic, Marvin Romer, Edonit Gashi, Silvio Bahoric, Maximilien Schönenberger, Yannic Porchet, Sasha Fernandez, Timo Baumgartner. – Henau: Manuel Eberle, Joel Weibel, David Marku, Markus Anderes, Remo Dal Molin, Robin Holenstein, Manuel Bossart, Raul Stillhart, Paul Heine, Marvin Wiedemeier, Dario Regazzoni. – Verwarnungen: 41. Romario Mladenovic, 43. Robin Holenstein, 55. Maximilien Schönenberger – Ausschlüsse: 73. Robin Holenstein, 77. Maximilien Schönenberger.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

